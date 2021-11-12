高雄大樹串連至旗山 台22線社區生活文化產業鏈成形

高雄師範大學結合農委會與水保局發展農村實踐共創計畫，從大樹區連結至旗山區，建立台22線社區的生活產業網路，今日在師範大學發表成果。團隊指出，以「農村」為元素，結合人文風情特色主題，透過小旅行可重新定義食物、農村與人的關係，農村體驗經濟可形成文化創意產業鏈。

高師大科環所教授蔡執仲率領團隊，整合旗山糖廠社區發展協會、大旗美農村體驗物產直賣所、三和瓦窯藝術公司、大樹張媽媽休閒農場、陽光果子、茄萣區觀光發展協會、九曲庄內社區發展協會、美濃福安國小與大樹九曲國小，以及九曲里、和山里與水寮里，建立台22線社區的生活產業網路。

高師大師生團隊將日常所學與實務結合，將產學能量投入地方創生，延續風土經濟。發表會上，各地夥伴展現陶藝品、果乾等作品，展現跨域整合成果，多人分享心得。