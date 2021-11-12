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高市府四維行政中心疫苗接種站 首日101人施打順暢

中央社 / 高雄12日電

高市府為鼓勵民眾打疫苗，今天起在四維行政中心大門口設疫苗接種站，首日為101人接種BNT疫苗，現場施打相當順利，前來接種的65歲以上長輩還可獲得喜憨兒點心券1張。

高雄市政府衛生局昨晚表示，為服務洽公民眾有更便捷的接種服務，將在四維行政中心設置疫苗接種站，12日起依序提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與公費流感疫苗接種，可事先上網預約，也可現場隨到隨打。

今天提供BNT疫苗接種，依據現場公告，上、下午各限額180名，接種站未出現大量排隊人潮，工作人員也表示施打相當順暢。

衛生局表示，今天共87人有在網路上預約，上午隨到隨打人數共31人，到傍晚服務時間結束，共接種101人。

衛生局也表示，為鼓勵65歲以上長輩接種疫苗，贈送今天接種疫苗的長輩喜憨兒點心券1張，可兌換麵包及指定飲品，總計110份，盼鼓勵長輩踴躍接種疫苗。

依衛生局公告，四維行政中心疫苗接種站將在15、16日提供AZ疫苗，可透過「COVID-19公費疫苗預約平台」預約，19日提供公費流感疫苗，50至64歲無高風險慢性病者可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，可隨到隨打，現場接種以預約者優先。

流感疫苗 衛生局 喜憨兒

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