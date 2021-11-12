快訊

遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

日月光高雄廠通過ISO 46001 肯定企業用水效率

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
日月光高雄廠今年10月通過ISO 46001 水資源效率管理系統驗證，今天由驗證單位頒發證書，日月光集團高雄廠資深副總周光春（右）授證。圖／日月光高雄廠提供
日月光高雄廠今年10月通過ISO 46001 水資源效率管理系統驗證，今天由驗證單位頒發證書，日月光集團高雄廠資深副總周光春（右）授證。圖／日月光高雄廠提供

日月光高雄廠今年10月通過ISO 46001 水資源效率管理系統驗證，成為全台首家取得驗證的半導體封測廠商，日月光高雄廠表示，今年5月因氣候變遷，全台水情亮紅燈，日月光高雄廠採開源節流等策略，並建置中水回收廠，目前高雄全場3分之2皆用經處理的回收再生水，有效減少自來水用量。

今天在第七屆環境技術研究合作期中發表會現場，由驗證單位SGS台灣暨東亞區資深副總裁黃世忠頒發證書，日月光集團高雄廠資深副總周光春代表授證。日月光高雄廠表示，現場也分享7件專案，其中循環用水為產學合作探討的重點之一，預計將攜手校園，持續精進製程水回收再用的處理能力。

日月光高雄廠表示，他們積極推動水資源保護及循環再用，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），並由經濟部水利署提供輔導資源，協助日月光透過管理指標的建立，聚焦可持續發展的水資源管理制度，強化企業用水效率，本次ISO 46001的導入，也展現企業社會責任的決心。

日月光高雄廠提及，5月全台水情嚴峻，為業界帶來56年來最難的挑戰，日月光高雄廠訂定資訊掌握、開源、節流、調度等相關策略提升用水效率，另外中水回收廠的建置，有效減少自來水用量、彈性因應用水短缺的衝擊，也將資源提供民生使用，以永續用水的思維與經驗，與民眾一同面對缺水課題。

水資源 氣候變遷

延伸閱讀

日月光高雄廠 通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證

台積電ADR重挫近3%隨費半走低 日月光也跌2.8%

日月光微減 樂觀後市

台積電ADR奮力拉回平盤 日月光、聯電小漲

相關新聞

高雄券疑爆不法 經發局宣示加強查察且追究法律責任

今日有議員在議會質詢爆料，市面上有不肖人士拿大量現金與高雄券收購五倍券，每天以100萬現金獲得11萬元不法獲利，高雄券恐...

高雄券變洗錢券？議員爆料不肖之徒賺差額日入十幾萬

高雄市發行高雄券吸引消費券商機，藍營議員指控「高雄券變洗錢券」。市議員陳麗娜、李眉蓁今日議會質詢指出，5千元五倍券照理可...

金門力推藍色公路行程 加強訓練隨船解說員

疫情趨緩，近期金門地區的觀光客增多，為提升解說人員服務品質並推廣金門藍色公路遊程，縣府特別辦理「金門藍色公路隨船人員解說...

高雄房價漲很大 議員批亞灣「特貿三」房屋比率太高

台積電投資又帶動一波高雄房地產景氣，市議員劉德林指出，高雄房價在今年第三季漲最兇，亞洲新灣區內的「特貿三」為求招商，開發...

金門歷史建築洪氏古厝上樑 修復後將成聚落參觀新亮點

興建於清代的歷史建築洪氏古厝，大量取材當地黑色玄武岩，並以亂石砌的方法築牆，充分展現獨特風貌，這棟「三行護龍厝」為烈嶼鄉...

東港安泰醫院錯打疫苗疾管署複檢合格重回疫苗施打行列

屏東縣東港安泰醫院11月3日發生疫苗混打事件，導致原本打莫德納疫苗卻打成AZ疫苗，有100人受影響，屏縣衛生局開罰15萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。