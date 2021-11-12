日月光高雄廠通過ISO 46001 肯定企業用水效率

日月光高雄廠今年10月通過ISO 46001 水資源效率管理系統驗證，成為全台首家取得驗證的半導體封測廠商，日月光高雄廠表示，今年5月因氣候變遷，全台水情亮紅燈，日月光高雄廠採開源節流等策略，並建置中水回收廠，目前高雄全場3分之2皆用經處理的回收再生水，有效減少自來水用量。

今天在第七屆環境技術研究合作期中發表會現場，由驗證單位SGS台灣暨東亞區資深副總裁黃世忠頒發證書，日月光集團高雄廠資深副總周光春代表授證。日月光高雄廠表示，現場也分享7件專案，其中循環用水為產學合作探討的重點之一，預計將攜手校園，持續精進製程水回收再用的處理能力。

日月光高雄廠表示，他們積極推動水資源保護及循環再用，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），並由經濟部水利署提供輔導資源，協助日月光透過管理指標的建立，聚焦可持續發展的水資源管理制度，強化企業用水效率，本次ISO 46001的導入，也展現企業社會責任的決心。

日月光高雄廠提及，5月全台水情嚴峻，為業界帶來56年來最難的挑戰，日月光高雄廠訂定資訊掌握、開源、節流、調度等相關策略提升用水效率，另外中水回收廠的建置，有效減少自來水用量、彈性因應用水短缺的衝擊，也將資源提供民生使用，以永續用水的思維與經驗，與民眾一同面對缺水課題。