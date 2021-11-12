金門力推藍色公路行程 加強訓練隨船解說員

疫情趨緩，近期金門地區的觀光客增多，為提升解說人員服務品質並推廣金門藍色公路遊程，縣府特別辦理「金門藍色公路隨船人員解說教育訓練-海上實地課程」，已陸續完成數批人員訓練，未來將協助推展藍色公路行程，讓遊客體會不同的金門之美。

縣府觀光處表示，目前疫情已趨穩定，船舶載運已無降載措施，因疫情影響延後辦理「金門藍色公路隨船解說教育訓練-海上實地課程」將在今明兩天辦理，今天第一梯次共有71人參加，包括觀光處長丁健剛、金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基及金門縣領團解說員協會理事長陳和海等人都全程出席，與解說員交流。

此次海上實地課程之路線為水頭碼頭—金烈水道(胡璉將軍海葬處、塔山加油碼頭、塔山彩繪煙囪) —九宮碼頭+九宮坑道+羅厝碼頭+東岡採石場+青岐港（玄武岩牆、綠石槽）—復興嶼—南山頭+破湍頭+沙溪堡—猛虎嶼—大膽島+二膽島（大膽海門）—三民主義統一中國牆—眺望廈門(一國兩制標語)—檳榔嶼—獅嶼—金門大橋—水頭碼頭，先前疫情期間學員透過線上方式充實自我，此次課程讓學員實地演練，期能提升金門藍色公路海上遊程的服務品質。

丁健剛表示，今年疫情期間全台進入三級警戒，縣府規劃一系列紓困方案，以線上職訓課程方式協助第一線觀光產業從業人員，現已辦理完成2梯次，總計有1318人參訓，第3梯次課程也將在11月15日辦理，三梯次預計發放職訓津貼達1400萬元，透過以訓代賑方式協助業者度過難關。