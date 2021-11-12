助農民節省成本 高雄農業局推智慧農業

高市府開地方政府之先，開發「高雄農來訊」網站提供高雄農民智慧服務，讓農業更省工、省肥、省時又省成本，農業局長張清榮表示，盼透過智慧農業協助農民解決產銷痛點。

高雄市政府農業局今天辦理智慧農業年度成果發表會，共有13個單位發表，現場超過百人參加。農業局透過新聞稿表示，市府積極推動智慧城市、更盼協助農民導入智慧農業，首開地方政府之先，開發高雄農來訊提供農民智慧服務，上網就能查詢蔬果價格漲跌、市場價量分析，並有作物預警系統，提醒農民注意天氣變化可能對農作帶來的影響。

農業局也表示，持續推出智慧農業設備補助計畫，今年再吸引16個農友加入，包含水場域應用的智慧野蓮監測、空中應用的無人植保機及陸地場域的有機鳳梨，設施智慧環控的小黃瓜等，橫跨水陸空領域。

在阿蓮種植溫室大、小黃瓜青農李室蒝於會中分享，因作物需水量高，隨著季節、日照強弱不同，灌溉的水量也需要跟著調整，過去都只能依靠人力憑經驗法則耕作，導致產量不穩定，今年藉補助計畫導入智慧灌溉，不只能遠端控制，系統也會隨著環境變化控制灌溉水量，還能夠搭配液肥系統注肥。

李室蒝說，以往1週要到田間施灌3次，導入智慧灌溉後只需要1次，省時又省工；而且過去灌溉滴管1年約需要換4次，搭配水質過濾系統，可降低滴管賭塞，使用年限可延長約4年，節省94%的成本。

張清榮也勉勵，盼能以完整智慧農業協助農民解決產銷痛點。他也表示，市府會持續規劃補助計畫，減輕農民負擔，並協助更多農友瞭解，一起透過智慧農業讓農業更省工、省時、省成本。