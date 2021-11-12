東琉線e化服務系統正式上線 兼顧防疫安心旅遊

航港局今天宣布，東琉線e化服務系統正式上線，透過簡單步驟就能將身分證件上資料轉換為數位化資訊，有效確保各種管道購票乘客資訊，提供先進、安全、有保障的乘船體驗。

交通部航港局新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國人暫緩非必要出國旅遊，有著不同風情的離島遊程，一躍成為民眾首選。尤其是東琉線是熱門離島旅遊航線，因此航港局建置東琉線e化服務系統，提供單一平台。

航港局表示，除了讓自由行旅客可預先完成資料登錄後，快速在櫃檯取票外，針對7成以上透過民宿代訂船票旅客，也能在單一平台將住客資訊與旅客船票預先綁定，只要在搭船前出示身分證件，即可產製乘船名冊，兼顧防疫需要並保障民眾權益。

航港局表示，為完善海事防救機制及民眾保險等權益保障，多年來不遺餘力宣導推動搭船實名制，過去東琉線多是由乘客自行手抄姓名、身分證字號在船票上，再由航商拍照等方式留存備製乘客名冊。

現在只要通過掃描設備即可快速將常用身分證件上的資料轉換為數位化資訊，因此一般旅客即使沒有預先訂票，在現場臨櫃購票也相當快速便捷。

至於不是在臨櫃購票的散客及團體遊客，e化服務系統也設計可使用手機或在現場實體機台進行報到功能，有效確保各種管道購票的乘客資訊，都能正確串聯到搭乘船班名冊中。

航港局呼籲，為達數位系統最高服務效率，民眾要記得攜帶身分證、健保卡、居留證或護照來搭船，方便又不需要等待；如果是已訂好民宿的自由行旅客或是旅行社的團客，則需要由民宿、旅行社或民眾預先在線上填寫旅客資料，現場快速領取船票或登船憑證。

航港局也提醒持用琉球居民卡購票居民，登船時仍需出示身分證或健保卡，確實驗證身份才能登船。相關東琉線e化服務數位系統正式營運資訊，可至粉絲團（https://reurl.cc/E2AYMk）了解。