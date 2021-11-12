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銘傳海青烘焙班展成果 創意無窮嘆為觀止

中央社 / 金門縣12日電

僑務委員會海外青年技術訓練班銘傳大學金門烘焙科成果展今天登場，呈現學子在金門2年學習中、西式烘焙技藝成果。其中「謎途直航」和「止戰之殤」巨型作品，令人嘆為觀止。

海青班烘焙成果展在銘傳金門分部活動中心辦理，今年大型烘焙專題作品主軸為「力與美」，分兩組進行。力代表著乘風破浪、勇往直前，作品「謎途直航」象徵著力量的呈現和風格；美是「止戰之殤」，華麗的背後，隱藏金門苦難的過往。

其中，「止戰之殤」作品正面一張人臉十分搶眼，海青二甲同學陳碧雯現場說明，人臉是用巧克力製作，體現當年面對戰爭時人們的無助；但頭頂上方的牡丹花寓意著就算苦難再多，仍對和平抱有期待。

作品背面由下層一顆顆巧克力製作成顱頭與戰車，意寓當年激烈戰火下所犧牲的無辜生命；中層的馬山觀測所和北山播音牆分別代表著兩岸對峙時期打心理戰的喊話工具，唯妙唯肖。作品最頂端的金門涼亭代表戰爭的犧牲成就了今天的和平。

另一項作品「謎途直航」訴說人的一生。陳碧雯解釋，人的一生就像在一望無際的大海上航行，父母都望子成龍，因此作品以龍船呈現；船錨代表方向，時鐘紀載著人過去、現在與未來，時刻提醒人們要不斷開拓思維；藏寶箱裡的財寶意寓珍視的人事物。

銘傳餐旅管理系主任周勝方接受記者聯訪表示，海青班有20名學生，來自馬來西亞、印尼和越南，在金門分部學習2年時光，經由台灣各大飯店點心房主廚教導中西式烘焙甜點，形式豐富多元；多數學生學成後，會回到銘傳的餐旅系進修，學習餐旅管理。

海青班指導師傅廖柏懿說，他常告訴學生「你要很努力，才能看起來毫不費力」，學生今天的作品展現了他們的努力，讓觀眾看起不費力，他為學生的表現感到驕傲。

其他學生個人作品有伯爵紅茶蛋糕、咖啡蒙布朗、慢舒、薄荷巧克力、冬夏、黑天鵝、柚香慕斯、泡芙、魔術方塊慕斯、生巧克力杯、黑森林、紫米千層毛巾卷、藍莓慕斯、達克瓦茲等。個個出神出化，創意無窮，讓人看了食指大動。

金門 烘焙 巧克力

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