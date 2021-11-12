城中城32住民搬家 住戶：盼未來平安健康

高雄市政府助城中城受災戶依親找房，今天協助12名住戶搬家，共已助32戶遷居。郭姓住戶感慨地說，只求未來平安健康，好好生活。孫姓住戶則慶幸生財工具沒燒毀，要振作起來。

城中城大火造成46死、43傷，市府團隊近1個月持續進行各項災後重建工作，受災住戶也陸續收拾個人物品及行李搬離城中城。社會局自5日、9日及今天完成3梯次、32戶受災戶搬家，後續將視需求協助安排。

高雄市政府社會局今天下午發布新聞稿，一早從台南騎摩托車前來搬家的郭姓住戶感慨表示，人生下半場發生這種事情，一時間真不知道怎麼辦，謝謝社工第一時間關懷及情緒支持，未來不求什麼，只求平安健康，好好生活。

從事清潔包商工作的孫姓住戶出院後暫時安置旅館，孫伯伯搬運洗地機、吸塵器等工作器具時表示。老天爺沒將生財工具讓大火燒毀，就是希望能振作起來，感謝社工一路加油打氣，目前已經開始工作，恢復正常生活。

社會局表示，社工除協助受災戶搬家、安置，一對一的社工服務也都持續進行，協助申請租屋依親補助，陪同受災戶找尋租屋處或依親，陸續協助後續搬家及返家取物等事宜。