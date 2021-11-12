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高雄券疑爆不法 經發局宣示加強查察且追究法律責任

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
高市府針對百貨、旅宿、餐飲、KTV、釣蝦等業者規畫高雄券，消費者使用振興五倍券達門檻者可兌換高雄券花用。圖／高市經發局提供
高市府針對百貨、旅宿、餐飲、KTV、釣蝦等業者規畫高雄券，消費者使用振興五倍券達門檻者可兌換高雄券花用。圖／高市經發局提供

今日有議員在議會質詢爆料，市面上有不肖人士拿大量現金與高雄券收購五倍券，每天以100萬現金獲得11萬元不法獲利，高雄券恐淪洗錢工具。市府經發局表示，高雄券比照中央振興券不得轉售，且高雄券夥伴店家接受高市府委託發放，持券消費兌換的高雄券金額上限為5000元，如違反恐涉洗錢、背信、詐欺、使公務員登載不實或偽造文書罪，移送檢調偵辦。

市議員陳麗娜、李眉蓁今天在議會質詢指出，高雄券有條件限制，一些人不願意到百貨公司消費五倍券5000元以換1000元高雄券；市面上有人準備大量現金跟高雄券四處收購五倍券，收5000元五倍券後，給對方5000元現金與450元高雄券，不肖人士不僅可獲得5000元五倍券，還可獨吞550元高雄券。

經發局指出，為讓高雄券達振興循環效果，夥伴店家在高雄券發放完，若要再次前往高雄銀行兌領高雄券，需以「千」為單位，備妥1比5 金額的振興五倍劵，才能向高雄銀行申領到對應額度高雄券，兌領金額也有限制，一般餐飲業者兌領上限為4000元，有大筆需求業者則要提出營業金額申請審核，高雄券設相關防弊機制。

消費者部分，經發局規範家戶綁定專案上限5人，「高雄開就賺」官網公告每人每次兌領高雄券金額不得超過5000元。

經發局長廖泰翔強調，基於確保活動順利進行，將針對業者加強查察，也呼籲各夥伴店家確實遵守活動規定，如查獲違反規定者終止契約，面臨拒絕核銷或追回已兌領款項，另追究法律責任。

高雄券 洗錢 反恐

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