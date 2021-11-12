重新整頓複檢合格 屏東安泰醫院重啟疫苗施打

屏東東港安泰醫院因疫苗混打誤打事件，院方火速增購相關設備，構建防錯機制；疾管署及衛生局人員今天到院稽核，確認硬體設施及人員作業SOP改善計畫。院方將重啟疫苗施打作業。

安泰醫院因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打誤打，造成88名民眾原本要打莫德納疫苗卻打成AZ疫苗。院方今天發布新聞表示，醫院進行內部檢討後，火速增加採購2台國外進口的疫苗級冰箱，在冰箱上明顯標示疫苗名稱，採分類存放、藥劑師專人管控的原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對的工作。

新聞稿指出，疾病管制署及衛生局長官今天已到院稽核，確認硬體設施及人員作業SOP改善計畫後，預定開放第14期預約的疫苗施打作業。

新聞稿並表示，縣府衛生局對安泰醫院勇於認錯承擔不委過，而且反應迅速、主動慰問民眾的處理方式表示肯定。

安泰醫院表示，事發後，院方兩度向社會道歉，並由榮譽院長蘇清泉與副院長、策略長等相關人員到100名民眾家中拜訪道歉，致贈慰問金新台幣5000元及營養品。

新聞稿引述蘇清泉的話說，協助政府提升疫苗接種率是重要任務，沒有時間悲傷喪志，責任由他扛起來，醫護人員要趕緊振作起來，從錯誤中學習，趕快回到疫苗施打的崗位上，加倍用心、細心為民眾服務。

安泰醫院表示，對於蘇清泉這次第一時間上火線承擔責任，院內醫護人員都深感暖心與感謝；尤其蘇清泉完全沒有一句責罵，還一直說需要什麼設備就立刻採購，並且啟動員工關懷機制，贈送咖啡點心及慰問卡給相關人員，令員工感動。