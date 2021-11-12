智慧農業監測農產更便利 13組高雄隊今聚高軟園區分享

高雄市政府推動智慧農業，今天至高雄軟體科技園區舉行「高雄農來訊-年度成果發表暨研討會」現場由13個單位進行如無人機、智慧雲端病蟲害監測等應用介紹，並邀參與農友現場分享導入經驗。高雄市農業局長張清榮表示，市府鼓勵智慧農業廠商組成智慧農場及智慧省工高雄隊，減輕農民負擔。

現場上百位農友、廠商出席，13組單位成果發表內容包含農業灌溉、技術到行銷的各式智慧農業應用分享等，促進農民智慧農業技術交流。高雄市農業局表示，高雄首開地方政府之先，開發「高雄農來訊」提供高雄農民智慧服務，並推出智慧農業設備補助計畫。

高市農業局表示，今年有16組願意投入的農友，包含水場域應用的智慧野蓮監測、空中應用的無人植保機及陸地場域的有機鳳梨等，今天也邀請運用無人植保機管理水稻田的農友蘇釧裕、以智慧監測進行水蓮田管理的農友黃啟軒現場分享智慧農業的實際導入經驗。

黃啟軒表示，水蓮種植高度仰賴人力，需耗費大量水源灌溉，收成產量則根據水質每池都不同，今年透過智慧監測及科技化管理，以數據化栽培，監測水質、水量，不僅節省成本也節省能源，收成也更穩定，未來將持續朝雲端系統自動化管理發展，提升品質與產量。