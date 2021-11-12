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高雄房價漲很大 議員批亞灣「特貿三」房屋比率太高

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高市議員劉德林關心高雄房價一直上漲，亞灣內「特貿三」房屋比率太高，質疑市府不該帶頭炒房。記者徐白櫻／翻攝
高市議員劉德林關心高雄房價一直上漲，亞灣內「特貿三」房屋比率太高，質疑市府不該帶頭炒房。記者徐白櫻／翻攝

台積電投資又帶動一波高雄房地產景氣，市議員劉德林指出，高雄房價在今年第三季漲最兇，亞洲新灣區內的「特貿三」為求招商，開發商住宅比率設50％太高，房價高居不下，市府不該帶頭炒房。市長陳其邁表示，目前整個亞灣區住宅率只占4％，參酌其他港灣城市，會把住宅總量控制在30％內。

高雄市府推動「亞洲新灣區開發案」，20項專案包含大港橋棧庫群、愛河灣遊艇碼頭、亞灣5G AIoT創新園區、特貿三公辦都更招商、高雄軟體園區二期、亞灣智慧公宅、亞灣重劃工程、205兵工廠區等案，總面積590公頃。特貿三是高市府與台電共有土地，面積1萬6千坪。

高市議會總質詢，劉德林今天指出，最近幾年高雄房價飆漲，房產公司調查高雄在今年第三季的房價上漲率6.97％全台最高，每坪成交價26萬；亞洲新灣區的特貿三是未來經濟發展標的，因過去招商不利，為吸引投資，住宅比率從30％提高50％，現今房價已經高居不下，高雄腹地有限，特貿三應該留給產業投資，造就就業率與稅收，政府不該帶頭炒房。

曾任都發局長的工務局長楊欽富回應，亞灣總面積590公頃、住宅量約4％，全世界各大港灣都市住宅量平均在30％至50％，高雄市20年前的都市計畫已經不合時宜。

陳其邁表示，園區規畫原本是多功能經貿園區，因應5G AIoT產業轉型，考量就業人口外，還要滿足生活居住使用空間，南港軟體科技園區的住宅比例規畫50％，目前亞灣區只有4％太低；日本橫濱29％、德國漢堡30％，為兼具生活與產業活動，亞灣區總量控制30％以內。

陳其邁 高雄市 房地產

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