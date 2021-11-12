歷史建築洪氏古厝上樑 修復後將成聚落參觀新亮點

興建於清代的歷史建築洪氏古厝，大量取材當地黑色玄武岩，並以亂石砌的方法築牆，充分展現獨特風貌，這棟「三行護龍厝」為烈嶼鄉少見，深具在地地域藝術及文化價值。金門縣文化局今天舉行修復上樑儀式，縣文化局表示，古厝未來修復完成後，可提供作為烈嶼聚落參觀的亮點，帶動地區觀光發展。

位於烈嶼鄉的歷史建築洪氏古厝今日舉行上樑典禮，包括金門縣長楊鎮浯、金門縣議員洪鴻斌、金門縣文化局許局長正芳、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代表會主席方駿洋等人，以及古厝所有權人洪扁、洪國正、洪友茂、洪清隆、洪正雄、洪植芳、洪景生代表人出席。

「洪氏古厝」位於烈嶼鄉西南側之青岐聚落，約於清代興建，為地上一層之兩落三護龍建物，硬山擱檁結構，在格局、規模與建築裝飾上，充分展現烈嶼古厝建築的風貌特色，整體建築外觀素樸，大量使用烈嶼當地所產黑色玄武岩以亂石砌的手法築牆。

據了解，洪氏古厝原欲興建三落大厝，後因資金不足僅蓋二落，但其護龍部分卻興建有三落的規模。後因子孫人數過多，又於左護龍外再加蓋一護龍。由於規模宏大，民國38年國軍進駐金門之時，曾有一整連的官兵暫住於此，直至47年才離開；也因為古厝長期遭國軍佔用，子孫只好向外發展，在國軍離開後雖陸續回來居住，但為期不長，建築也未再進行整修。年久失修，建築結構嚴重毀損、木構件多處腐朽蟲蛀，急需保存修復，以恢復昔日烈嶼建築風華。

文化局指出，「洪氏古厝」特別之處在於有三護龍，在雙護龍的東護龍之外又建一護龍，成為「三行護龍厝」，三行護龍厝又向前落門口埕突出一突歸，三行護龍已少見，又突出一間突歸又是一個特例，如此的加蓋再加建，讓它成為烈嶼少見且規模最大的古厝。