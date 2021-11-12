氣球民宿藏洋蔥 陪病妻落腳金門打造歡樂屋

來自新竹的氣球達人李明波，快50歲時才知自己原來是金門人。4年前，他陪伴早發性阿茲海默症的妻子到金門養病，意外接手民宿，結合專長將房間打造成氣球屋，帶給客人歡樂。

57歲的李明波，陸軍軍官學校專科班畢業，70年代兩度駐防金門。退伍後從事電腦業務，曾做為新竹工業園區週邊支援廠商；由於園區產線外移，週邊不少廠商倒閉，還為此被倒帳新台幣400多萬元。

李明波接受中央社記者專訪表示，看到同學從事氣球布展，感覺頗有前景，經過接觸逐漸摸索出興趣。他笑說，以前國中時保送國立藝專不成，因為氣球「藝術魂又被喚醒了」。9年前，他成立波波氣球教室，專責創意氣教學、氣球設電腦繪圖等，還曾到新加坡教學。

因曾在金門服役4年，李明波對這個英雄島魂牽夢縈。有一年生日，妻子買了台金機票當做生日禮物，他帶著全家舊地重返，沒想到妻子從此也愛上了金門，甚至三度請調到金門工作，並計畫退休要定居在此。妻子對金門的狂熱，讓李明波懷疑她上輩子是金門人。

直到後來李明波才知自己竟然也是金門人。原來父親民國12年在金門出生，2歲時跟著祖父母到中國；隔年祖父母到新加坡打拚，把父親過繼給當時膝下無子、同樣姓李的老闆。但後來全船失聯，祖父母彷彿從人間蒸發。

李明波說，父親在廣東鄉下長大，及長離鄉跟著部隊來台娶妻生子。只不過爸爸離開金門時年紀太小，無法指出老家具體位置，曾返回金門兩次找不到親人而放棄，直到105年過世。

提到妻子的病情，李明波說，她在41歲時生活出現健忘情形，後來證實罹患遺傳性的早發性阿茲海默症。夫婦倆決定到金門養病，於是結束台灣的一切，兩人在106年遷居金門，把29歲的兒子留在台灣工作。

只是李明波沒料到，多數金門人對氣球教學興緻缺缺，好在原本承租當工作室的房東把房子申請民宿，讓他意外成了民宿主人。氣球達人民宿位於金寧鄉上后垵，他說，民宿沒有豪華的設備，但友善寵物不另收費用，每個房間都有氣球裝飾，如有求婚或是生日趴等需求，還可以客製氣球。

妻子的症狀已近晚期了。李明波眼中滿是不捨「就讓她安寧慢慢的離世，能陪一天就陪一天」，每天為妻子梳洗、餵食，甘之如飴，他說，「心中有愛就不會故做堅強，也不覺得辛苦」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊繃下，李明波不諱言經濟上的壓力，老本幾乎吃光；現在疫後觀光商機，得身兼導遊帶團增加一點收入。面對未來，李明波不敢多想。但他說，「如果妻子走了，我要一直留在金門陪她」；有空，還要尋根。