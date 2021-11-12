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議員指高雄券套利洗錢 經發局要徹查

中央社 / 高雄12日電

高雄市議員陳麗娜今天表示，傳有人私下用現金收購振興五倍券並用高雄券當贈品，疑手中持有大量高雄券；經發局長廖泰翔回應「不太可能」，若有店家違約使用將依合約處罰。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔議會答詢表示，目前沒有聽說類似情況，也不太可能發生手頭大量持有高雄券的情況，並請議員提供資料深入追查。

廖泰翔解釋，各行業別每次領取高雄券的數量都有限制，以餐飲業者來說，第1次只能領取4000元高雄券，發完之後要持2萬元的五倍券才能再領高雄券，沒有人有那麼多的額度可以同時持有20萬元面額的高雄券。

廖泰祥說，理論上只有商家才拿得到高雄券，且領用的商家都有和市府簽合約；若有違反合約使用情況，可追討相關責任，並視實際情形與法制局研擬如何追究。

國民黨籍高雄市議員陳麗娜、李眉蓁今天在議會總質詢時表示，聽聞店家反應有人私下用現金收購五倍券，以新台幣5000元現金換一套五倍券、還加贈450元的高雄券，疑再透過五倍券換高雄券的機制，賺取利差，質疑高雄券淪為洗錢工具。

陳麗娜表示，聽說收購人員每天有100萬元額度可以收購振興五倍券，這意味著收購人員手上持有近20萬元的高雄券，且經兌領可以賺取利差11萬元，她質疑，這樣使用高雄券，已違反市府促進民眾消費發行立意，要求經發局詳查是否有相關情況。

高市府日前針對中央加碼券推出對接方案，在適用加碼券且加入發放高雄券的店家消費，持紙本振興五倍券或加碼券消費滿500元，送100元高雄券。

高雄券 陳麗娜 高雄市

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