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員警洩漏個資案 高市警局督察長遭質疑球員兼裁判

中央社 / 高雄12日電

高雄市日前爆出有員警洩漏當事人個資給徵信業者，包含岡山分局2名員警，高雄市議員劉德林今天在質詢時質疑，警察局督察長趙瑞華曾任岡山分局長，質疑有球員兼裁判之嫌。

高雄市國民黨籍議員劉德林今天在議會質詢時表示，日前發生有5名警察涉嫌洩漏當事人個資給徵信業者，其中包含2名岡山分局員警，但現任的警察局督察長趙瑞華在民國105年的時候曾任岡山分局長，質疑趙瑞華雖主要督察風紀，仍有球員兼裁判的之嫌。

對此警察局長黃明昭回應，這個案件是由警察局發動、報給屏東地檢署起案偵查，以警察局政風單位主責，督察單位只是從旁協助。

劉德林也質疑，「這已經構成一個犯罪結構、是組織性的犯罪，到底有沒有做到組織自清、能不能杜絕未來組織化的犯罪結構？」

黃明昭表示，對於這個案件，一定會嚴懲法辦，也會提出檢討改進和精進作為，包括平常的法治教育等，並已經啟動專案稽核，對於有個資查詢的一些表徵，如有休假仍在查個資、或是有查詢多筆個資情況者，進行追查，目前已找出10案共15人，是否有涉及違法，會再立案偵辦。

黃明昭也表示，這個案件還在偵查，相關證據還在調取中。高雄市長陳其邁則表示，這起司法偵查中的案件，會一方面配合警方的調查，也請黃昭明同步啟動行政調查。

媒體報導，屏東地檢署8月偵辦一起仙人跳案，意外查出高市刑大郭姓、林姓偵查佐涉洩漏當事人個資給徵信業者；檢調又兵分多路搜索，再收押1名小隊長和1名偵查佐，全案至今已有5名刑警遭押。

警察 個資 岡山

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