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東港安泰醫院錯打疫苗疾管署複檢合格重回疫苗施打行列

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港安泰醫院添購國外進口疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對，疾管署與衛生局人員昨到醫院複查。圖／東港安泰醫院提供
屏東縣東港安泰醫院添購國外進口疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對，疾管署與衛生局人員昨到醫院複查。圖／東港安泰醫院提供

屏東縣東港安泰醫院11月3日發生疫苗混打事件，導致原本打莫德納疫苗卻打成AZ疫苗，有100人受影響，屏縣衛生局開罰15萬元，東港安泰醫院內部檢討，訂購兩台國外進口疫苗冰箱，在冰箱上明顯標示疫苗名稱，分類存放，昨疾管署、衛生局到醫院稽核，確認硬體設施與人員作業SOP改善，衛生局指出，東港安泰恢復疫苗施打作業。

疫苗混打事件發生後，院方向社會道歉，榮譽院長蘇清泉與副院長、策略長等相關人員親自100名民眾家中拜訪道歉，並致贈慰問金5000元及營養品，院方仍會持續關懷21天，目前未新增到急診個案。

醫院內部檢討，採購兩台國外進口的疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對。疾病管制署及衛生局昨已到院稽核，確認硬體設施及人員作業SOP改善計畫後，預定開放第14期預約的疫苗施打作業。縣府衛生局對安泰醫院勇於認錯承担不委過，而且反應迅速、主動慰問民眾的處理方式表示肯定。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，協肋政府提升疫苗接種率是重要任務，沒有時間悲傷喪志，責任由他扛，醫護人員趕緊振作起來，從錯誤中學習，回到疫苗施打的崗位，加倍用心、細心為鄉親服務。他也感謝疾管署及衛生局的協助與鼓勵，讓鄉親感受到安泰醫院的誠心及蛻變。

蘇清泉對於第一線同仁沒有責罵，並啟動員工關懷機制，贈送咖啡點心及慰問卡給相關人員，讓第一線人員想哭又想笑。

屏東縣東港安泰醫院添購國外進口疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對。圖／東港安泰醫院提供
屏東縣東港安泰醫院添購國外進口疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對。圖／東港安泰醫院提供
屏東縣東港安泰醫院添購國外進口疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對。圖／東港安泰醫院提供
屏東縣東港安泰醫院添購國外進口疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對。圖／東港安泰醫院提供
屏東縣東港安泰醫院添購國外進口疫苗級冰箱，冰箱明顯標示疫苗名稱，採分類存放， 藥劑師專人管控原則，構建防錯機制，落實醫護人員三讀五對，疾管署與衛生局人員昨到醫院複查。圖／東港安泰醫院提供
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AZ疫苗 衛生局 冰箱

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