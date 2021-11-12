景點添活力 金門廣發英雄帖徵寄賣文創品

金門縣政府今天公開徵求研發具有金門代表性、紀念性及文化內涵的文創和青創商品，未來將在總兵署上架販賣。商品試賣效益良好，將以寄賣品方式長期販售，為景點注入活力。

縣府公告「金門縣政府鼓勵研發暨銷售紀念商品徵選要點」與徵選方案，並發布新聞說明，徵選紀念商品設計以金門縣古蹟、景點意象、城市文化內涵、人、文、生態、地理、節令、活動等任一面向為設計要素。

縣府觀光處表示，設計著重具有特色的主題、顯見紀念性及行銷魅力的商品為原則，著重品質與包裝設計、時尚性與實用性、發展潛力與經濟產值，並且必須符合環保與品質衛生安全，及其他法令規定。

觀光處長丁健剛說，受理徵選募集優秀作品後，邀請業者、學者專家評審，入選商品即可在總兵署上架販賣。商品初期試賣3個月，經評核效益良好，後續將列入長期販售的商品，以景點寄賣品方式辦理，期望紀念商品為景點注入活力。

丁健剛表示，紀念品販賣商機可觀，更可為古蹟行銷加分，期待透過徵選，發掘紀念商品「千里馬」；在古蹟景點推出多款紀念商品，成功熱賣，培植在地文創和青創商品，促進景區活化使用，並帶動旅遊與消費市場，產官民各界攜手行銷金門旅遊與文創市場。

詳細公告事項及文件可至金門縣政府全球資訊網公告資訊下載，30日截止受理。