台水拷潭廠設備檢驗 高雄鳳山等5區18日停水

因應台水七區處拷潭淨水場檢驗高低壓電氣設備，高雄市鳳山、大寮、林園、小港、苓雅等區在18日上午9時至晚上12時停水，共影響17萬5107戶，另鳳山區2萬6365戶減壓供水。

台灣自來水公司今天發布停水公告指出，因應台水公司七區處拷潭淨水場辦理拷潭廠及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗、拷潭場三期快濾蝶閥換修、拷潭及翁公園場變頻器更新改善工程、拷潭場24KV高壓避雷器汰換等工程，訂於18日上午9時至晚上12時停水。

台水指出，這次停水範圍包括鳳山、大寮、林園、小港、苓雅等多區，停水戶數17萬5107戶；鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北則減壓供水，共影響2萬6365戶。

台水提醒，民眾應提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，復水後應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。