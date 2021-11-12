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「收穫那麼多」屏東原住民慶典11/20千禧公園慶豐收

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東擁有豐富的原住民文化，收穫祭是其中精采的一環，縣府從2017年起開辦全縣性的聯合收穫節，今年因為疫情延到11月20日在屏東市千禧公園登場。記者劉星君／攝影
屏東擁有豐富的原住民文化，收穫祭是其中精采的一環，縣府從2017年起開辦全縣性的聯合收穫節，今年因為疫情延到11月20日在屏東市千禧公園登場。記者劉星君／攝影

屏東擁有豐富的原住民文化，收穫祭是其中精采的一環，縣府從2017年起開辦全縣性的聯合收穫節，今年因為疫情延到11月20日在屏東市千禧公園登場。

縣府原民處指出，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、對土地感謝心意，為傳承及延續原住民族文化與精神，促進原漢族群間的交流，2017年起辦理全縣性的聯合收穫節，活動地點都在屏東市區，讓全縣各鄉各部落族人集結團聚。

今年因為疫情，延到11月20日在屏東千禧公園登場，一整天的活動除有傳統祭儀演繹、傳統競技競賽、80攤以上的拿麼厲害市集外，還有活動最高潮的千人圍舞，與部落青年土地音樂之夜，由多個部落的青年會、貳陸樂團、貳行程樂團、高士古謠傳唱隊、吱吱以及BOXING樂團等輪番上陣帶來精彩表演。

原民處指出，今年的傳統祭儀演繹由泰武鄉負責，將排灣族最傳統的婚嫁儀式在此次活動呈現，排灣族的「盪鞦韆」是只有頭目及貴族階級結婚時才能享有的特權，盪得越高表示婚禮會非常順利，也代表著新娘的貞節，15分鐘的演出一窺排灣族傳統婚禮的文化。

一年一度的屏東縣原住民族收穫節「收穫那～麼多！」歡迎對原住民文化有興趣的民眾，到場一起唱土地的歌、跳團結的舞，享受屏東原住民力量、音樂、舞蹈、美食的多種饗宴。詳細資訊臉書搜尋「屏東縣原住民族收穫節」查詢。

屏東擁有豐富的原住民文化，收穫祭是其中精采的一環，縣府從2017年起開辦全縣性的聯合收穫節，今年因為疫情延到11月20日在屏東市千禧公園登場。記者劉星君／攝影
屏東擁有豐富的原住民文化，收穫祭是其中精采的一環，縣府從2017年起開辦全縣性的聯合收穫節，今年因為疫情延到11月20日在屏東市千禧公園登場。記者劉星君／攝影

屏東縣 原住民 樂團

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