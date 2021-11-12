台積電設廠高雄 陳其邁：產業轉型的轉骨藥方

高雄市長陳其邁針對台積電將到高雄設廠一事在臉書發文，他說，台積電是值得尊敬的夥伴，讓市府更了解國際團隊標準，是產業轉型關鍵的轉骨藥方，助市府準備迎接更多國際大廠。

高雄市長陳其邁昨晚於臉書發文表示，台積電宣布投資高雄後，很多人問他的感想。陳其邁指出，感謝台積電讓高雄市府在一起工作中了解國際一流團隊的標準與規範，讓地方政府能提升成長，上了寶貴的一課，也讓高雄市知道繼續做好準備，迎接更多國際大廠，為高雄帶來更多機會與轉型。

陳其邁說，高雄市府與專業、環境永續要求高的台積電理念一致，並在互動過程中，學習及開展更多認知與視野，認識台積電在成為世界第一的過程中在意的價值是什麼，讓市府在經濟與環保的均衡發展上，尤其在專業處理上的工法，助益良多。

陳其邁也說，接收到台積電對土地供給與時程的高要求時，市府便快速盤點工作、以十倍速趕工整治，凝聚跨局處的向心力，展現決心和效率，在符合高標準下再縮短時程。

陳其邁文中更大讚台積電是「值得尊敬的夥伴」，並稱其將成為「高雄產業轉型關鍵的轉骨藥方」，更是確立半導體聚落產業廊帶完整的重要一塊拼圖。

陳其邁今天赴市議會接受質詢，國民黨籍議員劉德林詢問台積電設廠，高雄是否能負擔水電？陳其邁再次保證，水電都不是問題，並強調行政院副院長沈榮津昨天也向媒體表示，水電問題都已談妥。

陳其邁解釋，用水方面包括開闢伏流水、再生水場增加產量，以及相關曾文水庫、南化水庫在高屏溪聯通管道的設計等；至於電的部分，高雄一年發電約500億度，只用280億度，南電應優先南用，北部用電應自行想辦法，不會答應北部缺電又不蓋天然氣、又要南部限電。