高雄券變洗錢券？議員爆料不肖之徒賺差額日入十幾萬

高雄市發行高雄券吸引消費券商機，藍營議員指控「高雄券變洗錢券」。市議員陳麗娜、李眉蓁今日議會質詢指出，5千元五倍券照理可換1千元高雄券，卻傳出有人囤積大量高雄券，並向店家兜售拿五倍券換現金，5千元另贈450元高雄券，中間價差一天可賺十幾萬。市府經發局長廖泰翔回應不知情，結果被請出議事廳。

陳麗娜、李眉蓁聯合質詢指出，有人主動向店家收取五倍券，對方聲稱一天有100萬現金額度，5千元五倍券可換取5千現金與450元高雄券，照理說，民眾若在百貨公司消費滿5千元可以直接換取1千元高雄券，那剩下的550元去哪裡了？

陳麗娜質疑，這種操作方式一天可賺利差11萬，若有違法沒有任何罰則，這不是洗錢嗎？為何有人可以持有大量高雄券，經發局到底出什麼問題。對此經發局長廖泰翔回應不知情，陳麗娜不滿要求廖出去喝咖啡休息一下。