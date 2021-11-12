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陳其邁分享爭取台積電心情「地方政府上了寶貴一課」

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁緊盯中油高煉廠汙染整治情況，前往工地聽取簡報。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁緊盯中油高煉廠汙染整治情況，前往工地聽取簡報。圖／高市府提供

台積電9日宣布投資高雄，一直無法親口說出「台積電」三字的高雄市陳其邁終於可以暢所欲言。陳其邁以「值得尊敬的夥伴」形容台積電，並表示，市府團隊以十倍速趕工整治，高標準下縮短時程；工作過程中了解國際一流團隊的標準與規範，地方政府上寶貴一課，也讓高雄市知道繼續做好準備，迎接更多國際大廠，為高雄帶來更多機會與轉型。

陳其邁說，在台積電宣布投資高雄後，很多人問他感想，「首先感謝台積電，讓高雄市府在一起工作中了解到國際一流團隊的標準與規範」，扎實上寶貴一課，也讓高雄市知道繼續做好準備，迎接更多國際大廠。

陳其邁說，當市府接收到台積電對土地供給與時程的高要求時，快速將工作盤點，也以十倍速趕工整治，拚了命地在符合高標準下再縮短時程。

陳其邁表示，有關經濟與環保的均衡發展，雙方互動過程中，市府學習及開展更多的認知與視野，尤其在專業處理上的工法，更是助益良多，「對專業、環境永續要求高的台積電，與我們的理念一致」。

「台積電是值得尊敬的夥伴」陳其邁說，台積電是高雄產業轉型關鍵的轉骨藥方，此案也讓高雄更具信心，確立半導體聚落產業廊帶完整的重要一塊拼圖；相信後續將會吸引更多國際級廠商，外界也會看見高雄為招商與產業轉型的決心與努力，了解高雄是願意打拚、適合投資的環境。

台積電 陳其邁 高雄市

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