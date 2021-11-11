全運會屏縣拿下49面獎牌 縣府頒發總獎金1439萬元

屏東縣代表隊在今年全國運動會成績大放異彩，長達6天的賽事，拿下16金11銀22銅，共49面獎牌，排名全國第7名，獲頒「監察院院長獎」殊榮，縣長潘孟安今為得獎的績優選手及教練舉行頒獎典禮，頒給22項共計188名獲獎人員，總獎金高達1439萬元，創下屏東縣最高獎金紀錄，鼓勵選手及教練在全國體育賽事中為屏東縣爭光。

「金牌是留給努力的人」，縣長潘孟安說，屏東接連創造歷史佳績，感謝績優選手、教練以與各單項委員會付出，感謝參賽選手及隊職員在比賽時，展現平時努力訓練成果，期望所有的教練選手擁抱夢想，為日後的比賽繼續再創卓越成績，讓屏東體育榮耀再現，再度重返體育大縣的光耀，讓屏東的菁英選手們能夠在家鄉的土地上再現風華。

屏東縣體育發展中心表示，重振屏東「體育大縣」美名，縣府從2016年起，發展三級五區政策，培育屏東運動人才，有78名約聘僱及專任教練，讓選手訓練無斷層，並積極改善縣內多項體育設施，提升整體體育環境與實力。同時設立體育發展基金專戶，媒合社會資源挹注體育發展基金，提供選手營養費、移地訓練費及參賽等費用，109學年度起，全中運前3名奪牌選手可按月領獎補助金，成為6都以外唯一有此留才措施的縣市。