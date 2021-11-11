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蘇震清街頭看板「還我清白」 蘇：縣長選舉不缺席

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣無黨籍立委蘇震清近期街頭看板改掛「還我清白」。記者劉星君／攝影
屏東縣無黨籍立委蘇震清近期街頭看板改掛「還我清白」。記者劉星君／攝影

屏東縣無黨籍立委蘇震清近來動作頻頻，10月在屏東街頭掛起「還我清白」大型看板後，今又陸續發放文宣夾報「蘇震清30年從政，禁得起檢驗；忠於屏東，還我清白」。對於明年屏東縣縣長選舉，蘇震清說，他不會缺席，不管是扛轎或是參選都可以討論，強調「屏東未來我都在」。

蘇震清是民進黨資深黨員，今年2月他以「不讓府院黨高層有所困擾」為由退出民進黨。蘇震清在地方經營深厚，連任4屆屏東立委，本屆蘇脫黨參選，改選屏南選區，拿下立委，也是屏東縣現任立委中，唯一參選屏北、屏南選區的立委。

蘇震清說，掛出大型看板文宣，要告訴鄉親，三年前他被政治打壓造謠抹黑，如今法律還他清白，誠美材案查無不法，不起訴，印尼案是烏龍爆料，法院判賠要登報道歉，「30年來從政生涯，坦坦蕩蕩禁得起考驗」。

蘇震清強調，屏東未來我都在，他也早就準備，8年前他也曾跟潘孟安黨內初選，他是現任立委，從北區到南區他都選過，不會缺席是理所當然，不管是扛轎或是自己參選，都可以討論。

民進黨屏東縣黨部主委許展維說，對於蘇震清的態度予以尊重，民進黨現階段最重要任務是下個月公投案，黨內會依循初選制度產生縣長提名人選。

屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆縣長選舉競爭激烈，綠營部分，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱表態參選。藍營部分，前立委蘇清泉表態再戰縣長選舉，但也傳出屏東縣前縣長柯文福的女兒、前立委柯志恩有意回到故鄉參選。

屏東縣 蘇震清 民進黨

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