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高市四維行政中也要設接種站 民眾可洽公兼打疫苗

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市四維行政中心也將設接種站，供民眾打流感及新冠肺炎疫苗。記者王昭月／攝影
高雄市四維行政中心也將設接種站，供民眾打流感及新冠肺炎疫苗。記者王昭月／攝影

高市衝疫苗打氣，明天起在高雄市四維行政中心洽公也能兼打新冠肺炎流感疫苗

高市府衛生局今晚表示，為服務洽公民眾有更便捷的接種服務，將在四維行政中心設置疫苗接種站，提供新冠肺炎及流感疫苗預約注射，市民朋友也可在現場隊接種。

11月12日提供BNT疫苗，民眾可上高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統，預約注射。15日至16日提供AZ疫苗，民眾可在11月12日中午12前至新冠肺炎公費疫苗預約平台完成預約接種。

公費流感疫苗第二階段將自11月15日起，開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，四維行政中心接種站會在11月19日提供流感疫苗接種服務。符合公費資格者可到「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，限480個名額，請速預約。

流感疫苗 新冠肺炎 高雄市

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