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高雄漁電共生可推動區達267公頃 有望加速業者綠能推動

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市海洋局今天下午於茄萣區舉辦「第五場漁電共生政策推廣說明會」，海洋局副局長黃登福公告目前高市漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃。記者陳玫伶／攝影
高雄市海洋局今天下午於茄萣區舉辦「第五場漁電共生政策推廣說明會」，海洋局副局長黃登福公告目前高市漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃。記者陳玫伶／攝影

高雄市海洋局今天下午在茄萣區舉辦「第五場漁電共生政策推廣說明會」海洋局副局長黃登福表示，經濟部及農委會今年10月公告高雄漁業結合綠能可行區及先行區再擴大，目前漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃，占全市魚塭總面積71.29%，歡迎有意願業者向海洋局提出申請。

現場邀請經濟部能源局、內政部營建署等中央單位、台電公司及市府相關單位、上百位太陽光電、能源等廠商、民代服務處代表出席，為有意願參與漁電共生的廠商說明相關申請細節。

黃登福表示，經濟部及農委會去年12月公告高雄市「漁電共生先行區」總面積共621.76公頃，今年10月再新增茄萣、湖內、路竹、岡山、阿蓮、永安、彌陀及梓官區「可優先推動漁業經營結合綠能區位範圍」2145.33公頃，高市漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃，有助於業者加速漁電共生案場申設推動。

黃登福表示，目前漁電共生案場多位處海岸管理法特定區位，須申請特定區位許可，營建署考量整體漁電共生推動時程，現場說明審查流程與書圖文件簡化機制，優化漁電共生案場申設效率。

蘇姓漁民表示，今天出席者多為業者，漁民對漁電共生也有興趣，但蝦、魚塘收成後須曝曬陽光1個月避免細菌孳生，如蓋了太陽能光電板，魚塘無法接受曝曬，恐造成收成困難，另如太陽能光電板因毀壞影響魚塘養殖，擔心明明是雙贏的政策，卻兩面不討好，期望市府能另外開辦漁民輔導說明會，為漁民釋疑。

海洋局表示，「漁電共生專案辦公室」於今年2月2日成立後，已陸續受理691件業務諮詢，並已輔導34件漁電申請案件，預計發電量約64MW（百萬瓦），業者及漁民若對漁電共生有任何疑問，歡迎親臨或致電「漁電共生專案辦公室」諮詢。

經濟部及農委會上月公告高雄市漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃，占全市魚塭總面積71.29%。圖／高雄市海洋局提供
經濟部及農委會上月公告高雄市漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃，占全市魚塭總面積71.29%。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局今天下午於茄萣區舉辦「第五場漁電共生政策推廣說明會」，上百位廠商、經濟部能源局、內政部營建署等中央及地方單位派員出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市海洋局今天下午於茄萣區舉辦「第五場漁電共生政策推廣說明會」，上百位廠商、經濟部能源局、內政部營建署等中央及地方單位派員出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市海洋局今天下午於茄萣區舉辦「第五場漁電共生政策推廣說明會」，邀台電等單位向業者說明申請相關細節。記者陳玫伶／攝影
高雄市海洋局今天下午於茄萣區舉辦「第五場漁電共生政策推廣說明會」，邀台電等單位向業者說明申請相關細節。記者陳玫伶／攝影

漁民 農委會

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