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高雄海味漁鄉系列活動啟動 邀民體驗在地漁業文化

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市海洋局宣布「2021高雄海味漁鄉系列活動」啟動。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局宣布「2021高雄海味漁鄉系列活動」啟動。圖／高雄市海洋局提供

高雄市海洋局今天下午宣布2021高雄海味漁鄉系列活動啟動，現場展示各項在地漁產、伴手禮，系列活動從11月15日起至12月5日止，在高雄三大漁鄉彌陀、永安、梓官區辦多場主題慶典、漁產特賣及市集等，精采可期。

市府秘書長楊明州說，高雄是一個漁業資源豐富多樣城市，年產量、年產值均為全國第一，各區透過在地特色活動，行銷海洋文化及推廣漁村特色景點。

彌陀區漁會總幹事林子清表示，受新冠肺炎影響，今年「110年度虱想起-虱目魚特產品行銷推廣活動」配合轉為線上、部分保留實體活動，以線上直播、廣播部落客等方式行銷，其中「2021彌陀港虱目魚文化季在地農漁特產推廣活動」啟動儀式本月15日在彌陀漁港海岸光廊舉辦。

永安區漁會總幹事李秋錦說，「2021永安石斑魚節」本月20、21日舉辦，現場安排「漁產商品特賣」、「饗鑽市集」、「料理秀」等石斑魚主題慶典活動，永安區公所也將推出「石斑魚特賣會」、「景點列車」等活動。

梓官區漁會預計於12月4、5日舉辦「2021海鮮節」，現場將有「特色商品-饗海味試吃」、「海派快閃搶購會」及DIY體驗活動、特色小旅行路線等，邀請蚵寮漁村小搖滾主辦團隊在同月5日舉辦「海豐饗宴-蚵寮音樂餐會」。

高雄市海洋局長張漢雄表示，「2021高雄海味漁鄉系列活動」活動場場精采，更多資訊可追蹤海洋局臉書粉專「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」https://www.facebook.com/kaohsiungoceanmap/ 查詢。

「2021高雄海味漁鄉系列活動」正式啟動，彌陀區漁會總幹事林子清介紹來自彌陀的在地漁特產。圖／高雄市海洋局提供
「2021高雄海味漁鄉系列活動」正式啟動，彌陀區漁會總幹事林子清介紹來自彌陀的在地漁特產。圖／高雄市海洋局提供
「2021高雄海味漁鄉系列活動」正式啟動，高雄市海洋局長張漢雄邀民眾到高雄體驗在地漁業文化。圖／高雄市海洋局提供
「2021高雄海味漁鄉系列活動」正式啟動，高雄市海洋局長張漢雄邀民眾到高雄體驗在地漁業文化。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局宣布「2021高雄海味漁鄉系列活動」啟動，要衝刺疫後經濟。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局宣布「2021高雄海味漁鄉系列活動」啟動，要衝刺疫後經濟。圖／高雄市海洋局提供

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