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高捷美麗島站變接種站 打氣熱民眾大讚便利

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影
高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影

高雄市府為提升民眾便利性，昨起連4天在高捷美麗島站設置接種站。今天有民眾在接種站尚未「開張」前就到場排隊，新興衛生所緊急應變，趕緊為民眾服務，到下午4點就有近400人接種，打氣相當熱。

新興衛生所長李欣南表示，今天雖然表訂下午3點半開始，但1點多時就有民眾在排隊等待，衛生所趕緊開張，為民眾服務。2天來不只高雄市民，也出現不少外縣市民眾來接種疫苗。

李欣南說，昨天一天就有1068人來接種莫德納疫苗，雖然今天預約人數僅有240人，但截至下午4點為止，已經有近400人到場接種，其中有不少銀髮族、上班族。

黃姓民眾說，他今年7月打第一劑默德納，隔了3個月才打到第二劑。今天他分別與女兒、妹妹坐捷運到美麗島站接種莫德納疫苗，他稱讚市府這項服務相當便利，「無論地點在哪，讓民眾方便最重要」。

高捷美麗島站是紅、橘2線交通樞紐，站內「光之穹頂」更是耀眼地標。高雄市府從昨天起，一連4天在站內設置接種站，禮拜三、四、五提供莫德納，從下午3點半開始到晚上7點半，周六則提供BNT疫苗。李欣南說，接種站準備好充分、足夠疫苗，歡迎民眾前來接種，隨到隨打。

高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影
高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影
高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影
高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影
高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影
高雄市府提升民眾打疫苗便利性，在高捷美麗島站設置接種站。記者邱奕能／攝影

莫德納疫苗 衛生所 高雄市

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