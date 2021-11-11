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高捷林園線設七站不利鬧區居民搭車 議員建議再加一站

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
議員王耀裕認為，RL5（港埔國小）、RL6（幸福公園）兩站中間還要增設一站，否則不利鬧區居民搭乘。記者徐白櫻／翻攝
議員王耀裕認為，RL5（港埔國小）、RL6（幸福公園）兩站中間還要增設一站，否則不利鬧區居民搭乘。記者徐白櫻／翻攝

國發會通過高雄捷運小港林園延伸線可行性研究，12.43公里共設七車站。市議員王耀裕指出，捷運站以1公里1站為基準，目前RL5（港埔國小）、RL6（幸福公園）兩站距離遠，兩站之間應該增設一站，否則鬧區居民搭乘不便，建議新增田厝路、港嘴濕地公園站。市長陳其邁允諾擇日會勘，並說，可近性也是設址重要考量，若不增加太多預算及增添施工難度下可考慮調整站址。

高捷未來要從小港往南延伸至林園工業區，全線設置七座車站，預估經費533億元，預估2022年動工、2030年完工，目前綜規、環評及基本設計同步作業中。捷運工程局指出，林園線共設七站，分別為L1中鋼東門、RL2東林路、RL3鳳鼻頭、RL4中門路和下厝路口、RL5港埔國小、RL6幸福公園旁、RL7林園工業區。

議員王耀裕今日在議會質詢指出，林園線RL4站之後開始進入林園，RL5（港埔國小）、RL6（幸福公園）兩站相距約2公里，兩站中間還要增加一站，否則東林西路商圈、海洋濕地公園、王公國小、建佑醫院、孟駿商圈等地人口密集處，距離兩座捷運站都太遠，建議在田厝路、港嘴濕地公園增設一站，日後觀光客要到商圈或濕地公園都方便。

林園線採地下化施工，捷運局長吳義隆說明，當初考量沿海路上都是工業管線，路路轉往農業區，施工須鑽入綿延600公尺的住宅區地底，且在港嘴三路有座加油站存在風險，未來鬧區北邊居民可由RL5服務，南邊居民則計畫啟動轉乘，目前計畫已送行政院核定，希望在綜合規畫的時候再來想辦法，才不會影響整體進度。

市長陳其邁表示，加油站問題應該不大，捷運是要給人搭乘的，最好走出門口就能搭車，若不方便很可惜，副市長林欽榮擇日會勘，若影響住戶不多、不增加太多預算與增添施工難度，站址可以適度調整。

此外，王耀裕也關心橘線延伸大寮、林園時程。捷運工程局目前正進行相關統計，著手檢討運輸需求，預計後年初呈報中央。

議員王耀裕認為，RL5（港埔國小）、RL6（幸福公園）兩站中間還要增設一站，否則不利鬧區居民搭乘。記者徐白櫻／翻攝
議員王耀裕認為，RL5（港埔國小）、RL6（幸福公園）兩站中間還要增設一站，否則不利鬧區居民搭乘。記者徐白櫻／翻攝
高市議員王耀裕關心捷運紅線延伸林園線的車站選址問題，建議在田厝路、港嘴濕地公園增設一站。記者徐白櫻／翻攝
高市議員王耀裕關心捷運紅線延伸林園線的車站選址問題，建議在田厝路、港嘴濕地公園增設一站。記者徐白櫻／翻攝

濕地公園 捷運 加油站

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