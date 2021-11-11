城中城改建公園非先例 鄰近二二八公園也是大火遺址
高雄鹽埕區城中城大樓燒死46人，今市府決定原址改闢建為公園，並在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住；大火遺址改建為公園城中城不是第一件，鄰近城中城的高雄二二八和平紀念公園，也是在遭祝融的地下街遺址上填土重建，成為愛河畔一處廣袤綠地。
鹽埕區建設早，又鄰近高雄港，從日本時代就是高雄的商業重鎮，高雄地下街成立在1978年，原址位於於鹽埕區中正四路、河西路與愛河沿線，是台灣首座的大型地下街，上方規畫為公園，地下街分3層開發。
高雄地下街裡面採美國大型購物中心格局，有歌廳、電影院、百貨公司、冰宮、超級市場、游泳池、自助餐廳、中西餐廳、電動遊藝場、冷熱飲、書城、咖啡座，是一座觀光、娛樂、購物三位一體的地下街。全盛時期有350幾間商號，是許多高雄人成長過程的重要回憶。
只是1989年12月1場大火，高雄地下街慘遭祝融，之後長期擱置，商家一度組織自救會爭取重建，直到1995年市府決定回填地下街，原址改闢建為仁愛公園，1998年落成啟用。
2006年，仁愛公園更名為高雄市二二八和平紀念公園，公園內也設有紀念碑。只是這場惡火，燒掉鹽埕的繁華，鹽埕區商業行為轉移至其他行政區，整個商圈也從此沒落。
10月14日竄出大火的城中城大樓，釀成46死、41傷慘劇，高雄市長陳其邁今表示，城中城經3大技師公會鑑定為危樓，評估已不適合再居住，市府將公告強制拆除，現址變更公園，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住。
改建公園訊息公布後，附近店面住戶高舉雙手贊成「改建也好，盼能一掃陰霾」，經營百貨批發的吳姓店家說，城中城燒死太多人命，原地重建有沒有人願意入主得打個問號，改建公園讓陽光照進來，視野空曠，盼能一掃大火陰霾。
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