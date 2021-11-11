快訊

「換成妳會想見施暴者家屬嗎？」 重傷男大生母明對3煞提告

基隆市400位中學生偷跑打2劑BNT 指揮中心回應了

城中城改建公園非先例 鄰近二二八公園也是大火遺址

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
城中城大樓市府今天宣布原址將改建為公園，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住。記者張議晨/攝影
城中城大樓市府今天宣布原址將改建為公園，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住。記者張議晨/攝影

高雄鹽埕區城中城大樓燒死46人，今市府決定原址改闢建為公園，並在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住；大火遺址改建為公園城中城不是第一件，鄰近城中城的高雄二二八和平紀念公園，也是在遭祝融的地下街遺址上填土重建，成為愛河畔一處廣袤綠地。

鹽埕區建設早，又鄰近高雄港，從日本時代就是高雄的商業重鎮，高雄地下街成立在1978年，原址位於於鹽埕區中正四路、河西路與愛河沿線，是台灣首座的大型地下街，上方規畫為公園，地下街分3層開發。

高雄地下街裡面採美國大型購物中心格局，有歌廳、電影院、百貨公司、冰宮、超級市場、游泳池、自助餐廳、中西餐廳、電動遊藝場、冷熱飲、書城、咖啡座，是一座觀光、娛樂、購物三位一體的地下街。全盛時期有350幾間商號，是許多高雄人成長過程的重要回憶。

只是1989年12月1場大火，高雄地下街慘遭祝融，之後長期擱置，商家一度組織自救會爭取重建，直到1995年市府決定回填地下街，原址改闢建為仁愛公園，1998年落成啟用。

2006年，仁愛公園更名為高雄市二二八和平紀念公園，公園內也設有紀念碑。只是這場惡火，燒掉鹽埕的繁華，鹽埕區商業行為轉移至其他行政區，整個商圈也從此沒落。

10月14日竄出大火的城中城大樓，釀成46死、41傷慘劇，高雄市長陳其邁今表示，城中城經3大技師公會鑑定為危樓，評估已不適合再居住，市府將公告強制拆除，現址變更公園，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住。

改建公園訊息公布後，附近店面住戶高舉雙手贊成「改建也好，盼能一掃陰霾」，經營百貨批發的吳姓店家說，城中城燒死太多人命，原地重建有沒有人願意入主得打個問號，改建公園讓陽光照進來，視野空曠，盼能一掃大火陰霾。

高雄地下街原址已改建為公園。記者張議晨/攝影
高雄地下街原址已改建為公園。記者張議晨/攝影
高雄地下街原址已改建為公園。記者張議晨/攝影
高雄地下街原址已改建為公園。記者張議晨/攝影

遺址 愛河

延伸閱讀

影／疑抽菸引祝融 5旬女嗆傷急送醫

城中城若拆除 陳其邁：會盡力保障財產權居住權

城中城可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫！

陳其邁宣布城中城拆除變公園 平安站長:蓋社宅更有意義

相關新聞

高市啟動跨區徵收首例 指城中城易地更新更有保障

高雄城中城大火奪46命，高雄市政府據高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會鑑定結果判為危樓，將強制拆除，今午並發布全...

城中城改建公園非先例 鄰近二二八公園也是大火遺址

高雄鹽埕區城中城大樓燒死46人，今市府決定原址改闢建為公園，並在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有...

日治時期的馬祖不算台灣範圍之內？你不知道的台灣史

今天大家想到馬祖，約莫是藍眼淚、媽祖像或戰地風情；再早一點的印象可能是荒涼。確實，戰地政務解除前夕是連江縣人口的低點，幾乎整座列島都已內遷到台灣，徒留空落的石頭厝。即使是近幾年，馬祖長輩在子弟返鄉工作時，也不乏有「回來幹嘛？這裡鳥不生蛋。」的疑問。

屏縣農業天然災害現金救助今年7波 累計金額5.9億元

氣候變化，屏東縣今年農業天然災害現金救助共有7波，累計現金救助金額達5.9億多元，農業處指出，主要以今年初寒害、3到5月...

金門陶瓷廠與圓頭開發「鮮沖牛肉麵專用碗」 保溫不燙手

全國唯一官窯「金門陶瓷廠」今天與圓頭農牧食品合作，為即將營運的圓頭金門農牧概念館燒製「鮮沖牛肉麵專用碗」，圓頭農牧董事長...

高雄林園河海交會處魚群暴斃 清理3天還清不完

高雄林園汕尾大排銜接高屏溪出海口近日出現成群魚屍，議員王耀裕擔心是否上游工廠偷排廢水，生態遭遇浩劫。市府環保局初步排除工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。