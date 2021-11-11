屏縣農業天然災害現金救助今年7波 累計金額5.9億元

氣候變化，屏東縣今年農業天然災害現金救助共有7波，累計現金救助金額達5.9億多元，農業處指出，主要以今年初寒害、3到5月高溫乾旱與8月上旬西南氣流豪雨為大宗。縣議員李世淦說，農業天然災害現金救助，中央指示從簡、從速、從優，但歷時程序仍冗長。農業處長鄭永裕說，縣府持續與中央反應，希望研發相關程式APP，讓公所人員使用，另方面推動農業產業保險制度取代現金救助，讓農民多層保障。

屏東縣農業處、地政處與原民處今到議會工作報告。農業處長鄭永裕說，今年縣內農業天然災害現金救助，累計達5.9億多元，受損面積8550多公頃，現金災害核撥戶數有1.5萬多戶。

鄭永裕說，今年農業天然災害現金救助7波，1月上旬寒流、3到5月高溫乾旱、0417強風、5月下旬到6月上旬豪雨、6月下旬豪雨、0715龍捲風與8月上旬西南氣流豪雨。其中1月上旬寒流、3到5月高溫乾旱，與8月上旬西南氣流豪雨，為大宗。由於農業天然災害救助辦法有修改，只要災害發生就可提報，次數會比早些年前來的還要多。

屏東縣議員李世淦質詢，8月連續豪雨，總統、行政院長指示要從優、從速、從簡發放現金補助，但程序依然冗長。縣市政府在天然災害發生後7天內，視農損程度，將救助地區、品項報請農委會，農委會公告辦理現金與低利貸款，公告後農民在10天內向公所申請，地方公所受理30天內完成災損勘查，若災損超過20％，公所填寫救助統計表報請縣府，縣府7天內完成公所審查案抽查，再報請農委會辦理現金救助，農委會受理各縣市，再由公所，農漁會發放。

李世淦說，這個處理程序，7天、10天，30天，再7天、再7天，總共要61天，如何從簡，從速，從優？希望政府研發災損申報資訊系統，科技運用，讓農民從災損到補助縮短時程。

鄭永裕說，縣府建議中央單位研發相關程式，讓第一線鄉鎮公所、縣市政府的勘查人員有更方便工具，已爭取多年。就他了解，農委會與農試所有研發類似APP，但只提供給政府單位使用。

鄭永裕說，此次8月豪雨災害全面，數量暴增，雖然中央有指示從寬從速從簡大原則，但先前曾有基層公務人員辦理救助，被檢舉提告圖利，造成公務生涯損失，基層人員會擔心若勘查過於簡化會有圖利。