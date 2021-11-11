金門陶瓷廠與圓頭開發「鮮沖牛肉麵專用碗」 保溫不燙手

全國唯一官窯「金門陶瓷廠」今天與圓頭農牧食品合作，為即將營運的圓頭金門農牧概念館燒製「鮮沖牛肉麵專用碗」，圓頭農牧董事長薛承琛表示，鮮沖牛肉麵專用碗，從碗的直徑、陶土選擇、碗身深淺度、厚薄度都相當考究，這次的合作，可以說是將地方美食與工藝結合，讓遊客從餐具到料理，都看到是「金門出產，金門製造」！

薛承琛說，他在6年前研發鮮沖牛肉麵的吃法，專研於牛肉的養殖、肉質及湯頭的熬煉，由最單純的鮮沖方式體現金門酒糟牛肉的鮮味與肉質，展現金門本產溫體牛肉優勢，當時在口味及視覺上顛覆市面牛肉麵，推出短短不到一年，即成為金門知名美食。

即將於11月14日試營運的圓頭金門農牧概念館，講求牛肉有溯源保障，餐廳空間、地點更加便利、舒適，並且也在餐具上下功夫，借重陶瓷廠，開發專用麵碗，講究不只美味，還有品味。跟他們的創立宗旨 「從圓頭開始，回饋源頭」.不謀而合。

薛承琛說明，這款專用碗，根據他對鮮沖牛肉麵的特性需求設計，專用碗面寬、內緣平深讓牛肉能夠平均鋪製，經熱湯現沖瞬間平均受熱，達到最佳熟度，陶土亦選擇高密度土，讓碗能夠具保溫效果，外壁不燙手，讓客人吃麵時都有一致的溫度，風味不受溫度影響，光是在碗面的尺寸、厚薄度經過數次開模、燒製調整，測試才達到最適合鮮沖牛肉麵的需求。

陶瓷廠廠長何桂泉以說，這次的客製碗，讓顧客在品嘗牛肉麵之餘，也能感受到食物與陶瓷器皿的美好，如同兩個又老又新、又新又老的品牌聯名合作中，所想要體現的對於彼此在各自領域中對於品質的堅持及價值觀的認同。

薛承琛也透露，他與陶瓷廠是同一天生日，都是民國52年12月25日，他也預告明年60周年，如果陶瓷廠有推出歡慶建廠活動，他一定會加碼跟進。