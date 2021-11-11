高雄林園河海交會處魚群暴斃 清理3天還清不完

高雄林園汕尾大排銜接高屏溪出海口近日出現成群魚屍，議員王耀裕擔心是否上游工廠偷排廢水，生態遭遇浩劫。市府環保局初步排除工廠排放廢水可能性，但水質檢驗報告尚未出爐，魚群死因有待釐清。水利局表示，魚屍分布廣，目前清運八成左右，預計明天可全部清運完成，可能跟氣候有關。

林園出海口過去常發生魚群暴斃，甚至造成濕地水母大量死亡。高市議會今天進行市政總質詢，議員王耀裕指出，4天前接獲民眾通報，汕尾大排銜接高屏溪出海口處又有魚群翻肚死亡，河海交會處生態豐富，魚隻死成一片，讓人懷疑水質出問題，或上游工廠偷排廢水。

王耀裕說，林園有多處大排，中芸大排沒有問題，唯獨汕尾大排出現魚群暴斃，若是氣候引起應該不只有這裡出現魚隻死亡。

環保局長張瑞琿回應，環保局水質檢驗報告尚未出爐，初步未發現工廠排放廢水，但會繼續追查上游廠商，比對排放源。水利局長蔡長展說，接獲通報後立即去現場處理魚屍，因分散面積大，目前處理八成左右，明天前可以全部處理完畢；以市區排水來說，因為氣候變化大，如變熱或變冷時可能發生類似情況。