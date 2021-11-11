聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄林園河海交會處魚群暴斃 清理3天還清不完
高雄林園汕尾大排銜接高屏溪出海口近日出現成群魚屍，議員王耀裕擔心是否上游工廠偷排廢水，生態遭遇浩劫。市府環保局初步排除工廠排放廢水可能性，但水質檢驗報告尚未出爐，魚群死因有待釐清。水利局表示，魚屍分布廣，目前清運八成左右，預計明天可全部清運完成，可能跟氣候有關。
林園出海口過去常發生魚群暴斃，甚至造成濕地水母大量死亡。高市議會今天進行市政總質詢，議員王耀裕指出，4天前接獲民眾通報，汕尾大排銜接高屏溪出海口處又有魚群翻肚死亡，河海交會處生態豐富，魚隻死成一片，讓人懷疑水質出問題，或上游工廠偷排廢水。
王耀裕說，林園有多處大排，中芸大排沒有問題，唯獨汕尾大排出現魚群暴斃，若是氣候引起應該不只有這裡出現魚隻死亡。
環保局長張瑞琿回應，環保局水質檢驗報告尚未出爐，初步未發現工廠排放廢水，但會繼續追查上游廠商，比對排放源。水利局長蔡長展說，接獲通報後立即去現場處理魚屍，因分散面積大，目前處理八成左右，明天前可以全部處理完畢；以市區排水來說，因為氣候變化大，如變熱或變冷時可能發生類似情況。
王耀裕另關心林園洋蔥病蟲害嚴重，蔥農損失慘重。市長陳其邁說明，今年降雨較多、排水不易，洋蔥疫病部分，市府農業局提供農藥補助，會請農業局大力輔導，持續宣傳相關補助方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言