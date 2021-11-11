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城中城原址變公園 公益跨區區段徵收蓋社宅住戶有新家

聯合報 / 記者王昭月張議晨王慧瑛／高雄即時報導
城中城火火奪走46條人命，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，燒出老舊大樓無管委會問題，催生出「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。記者劉學聖／攝影
城中城火火奪走46條人命，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，燒出老舊大樓無管委會問題，催生出「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。記者劉學聖／攝影

高雄城中城遭祝融後，建物下一步何去何從？高雄市長陳其邁表示，經3大技師公會鑑定為危樓，評估已不適合再居住，市府將公告強制拆除，現址變更公園，並與國家住都中心合作，在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住。

陳其邁說，為保障原住戶及所有權人的居住權及財產權，將以公益性的跨區區段徵收方式，將城中城街廓改建為公園，選定七賢國中舊校址東側約1.2公頃做為區段徵收抵價地及社宅基地，讓無房無地的住戶可優先安置在社會住宅、有房屋者可以依重建造價領取救濟金，至於土地所有權人則可選擇領取現金或配地在舊七賢國中。

市府調查，城中城土地及建物所有權人共388人，其中有地有房者106位占27%，有地無房者11人占3%，有房無地者達271人占70%。市府表示，由於區段徵收針對建物採重建造價給予救濟，對於有房無地的所有權人較為優惠，至於土地所有權人則可以透過區段徵收選擇領取現金，或領回位於七賢國中舊址的抵價地。

60歲呂姓男子6年多前在城中城買下7樓一戶套房地上物所有權，用來自住，近日有接獲市府人員電話詢問對產權處理意見，他一個人生活還過得去，目前領市府2年租屋補助，相信市府處理城中城產權不會忽視屋主權益，若改建為公園是可行作法，民俗上讓這塊基地曬曬陽光，能讓地方居民更安心。

「改建也好，盼能一掃陰霾！」陳姓住戶說，能原地重建最好，盼市府做決定前能與住戶再溝通。在城中城擁有成排店面的胡姓地主今早得知城中城舊址要改成公園，質疑「這是我們私人土地啊」，災後市府一直還沒來協商。

副市長林欽榮說，市長展現魄力，徹底解決城中城災後問題，指示市府各局處整合分工，策畫以專案方式讓鹽埕環境再生且兼顧公益性，除原址興建鄰里公園外，原址周邊相鄰建築物，市府也將專案全額由市府負擔進行建築物牆面整維更新，以展現鹽埕風貌再生。市府規畫在相隔400公尺的七賢國中舊址臨市中路街廓，做為公益性跨區區段徵收的抵價地配地，興建600戶社宅基地，區位環境出色，原有的鄰里關係可以維持聯繫。

市府表示，城中城大樓經高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合鑑定結果，建築物經火害後，影響結構物原有安全性，且耐震能力PSERCB評估結果，耐震初評危險度分數R=82.49分，超過危險評估60分標準，研判建築結構安全嚴重不足，耐震能力不符現行耐震規範，另維生管線均已毀損不堪使用，基於公共安全，建議予以拆除，工務局將依鑑定結果，按建築法第81條及82條規定，公告強制拆除。

城中城火火奪走46條人命，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，燒出老舊大樓無管委會問題，催生出「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。記者劉學聖／攝影
城中城火火奪走46條人命，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，燒出老舊大樓無管委會問題，催生出「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮說，市長展現魄力，徹底解決城中城災後問題，指示市府各局處整合分工，策畫以專案方式讓鹽埕環境再生且兼顧公益性。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮說，市長展現魄力，徹底解決城中城災後問題，指示市府各局處整合分工，策畫以專案方式讓鹽埕環境再生且兼顧公益性。記者王昭月／攝影
城中城火火奪走46條人命，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，燒出老舊大樓無管委會問題，催生出「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。記者劉學聖／攝影
城中城火火奪走46條人命，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，燒出老舊大樓無管委會問題，催生出「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。記者劉學聖／攝影
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建築 區段徵收 災後

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