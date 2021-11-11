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城中城改建公園？鄰居高舉雙手贊成 屋主盼原地重建

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
與城中城大樓相隔一條街的七福商店街，住戶、店家贊成改建公園，盼掃除大火陰霾，為社區帶入新氣象。記者張議晨／攝影
與城中城大樓相隔一條街的七福商店街，住戶、店家贊成改建公園，盼掃除大火陰霾，為社區帶入新氣象。記者張議晨／攝影

高雄城中城大火吞噬46條人命，傳出市府預定將大樓拆除，改闢建為公園，附近店面住戶高舉雙手贊成「改建也好，盼能一掃陰霾」，但消息傳出後，大樓屋主憂心未來住所，陳姓住戶說，能原地重建最好，盼市府做決定前能與住戶溝通。

陳姓住戶與弟、妹、母親、叔叔同住城中城，陳姓住戶住在10樓，母親、叔叔同住在8樓套房，弟、妹則另住在8樓其他套房；大火發生時他幸運逃生，想要救出母親、叔叔時，卻被濃煙阻斷去路，母親、叔叔命喪火場，弟、妹則因大火當時不在家，未受到大火波及。

陳男一家在城中城擁有4戶，母親居住最久，長達20多年，他4年前從大陸回台，為了就近照顧母親，購入10樓約10坪大套房，今傳出市府預計改建為公園，他眼露憂慮「希望原地重建也是選項」。

陳男說，城中城撇開環境，地點精華，生活機能好，他們一家也在這邊生活久了有感情，改建成公園「我們要去哪裡住？」，若被分配到岡山、橋頭或是其他行政區，都是陌生的環境，一切都還要重新熟悉。

陳男認為，原地重建也應該列為選項，市府主導重建，讓原住戶可以優先購回，「差額我們都能貸款」，但希望任何作法出爐前，都與住戶討論；城中城有百戶屋主，沒辦法讓大家滿意，到頭來大家拉布條抗議，場面只是更難看。

不過，附近住戶持不同看法，與城中城相隔一條街的「七福商店街」，住戶、店家高舉雙手贊成「改建公園很好」；經營百貨批發的吳姓店家說，城中城燒死太多人命，原地重建有沒有人願意入主得打個問號，改建公園讓陽光照進來，視野空曠，盼能一掃大火陰霾。

還有店家舉鹽埕區新興街與大公路口的「九龍大樓」為例，1989年5月16日晚間6時許，九龍大樓火警奪走24條人命，大火讓九龍大樓靈異傳聞不斷，至今大樓也尚未拆除，為掃除陰霾，前幾年大樓還高掛布條舉辦法會

施姓店家說，九龍大樓火災後沒拆除，晾在那邊影響30幾年，城中城身亡人數更多，重建難免讓人有疑慮；整棟大樓從繁華百貨商場變到落沒，改建成公園看能不能改個運，也給附近社區一個空曠地，心裡也不會有疙瘩。

鹽埕區新興街與大公路口的「九龍大樓」，曾造成24人喪命，鄰近城中城的住戶、店家舉九龍大樓為例，盼市府加速改建。記者張議晨／攝影
鹽埕區新興街與大公路口的「九龍大樓」，曾造成24人喪命，鄰近城中城的住戶、店家舉九龍大樓為例，盼市府加速改建。記者張議晨／攝影
城中城大樓計畫改建為公園，鄰居高舉雙手贊成，屋主盼原地重建。記者張議晨／攝影
城中城大樓計畫改建為公園，鄰居高舉雙手贊成，屋主盼原地重建。記者張議晨／攝影

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