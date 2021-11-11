金門第2起水獺遭路殺 議員表遺憾籲縣府重視

又有一隻保育類水獺死亡！金門縣政府今天表示，9日晚間10時接獲通報，一隻歐亞水獺在環島北路三段遭車輛撞擊而路殺，警察局獲報後也立即派員趕往現場協助交通管制，縣府人員經確認該水獺已經無生命跡象，在紀錄案發現場四周環境資訊後，隨即送往金門縣野生動物救援暨保育協會進行初步勘驗，而這起已是近期金門第二起水獺路殺事件。

建設處表示，此次死亡的水獺個體經初步檢驗，頭尾長約109公分，體重約7.5公斤，屬於雄性成年個體水獺，頭部撞擊並有撕裂傷為主要傷口，後續將由行政院農業委員會家畜衛生試驗所進一步解剖檢查，檢測是否有其他組織病理、病毒、細菌、寄生蟲感染情形。

建設處表示，每年入秋後至隔年春季為水獺的活躍期，特別在環島北路三段、太湖周圍路段、瓊安路、高陽路、金沙水庫周邊都有水獺出沒的蹤跡，加上地區近期因面臨五十年來最嚴重的乾旱，許多湖塘水域乾涸，在棲地壓縮及繁殖季節的相互作用下，歐亞水獺容易因為領域競爭或尋找食物而進行遷徙移動，尤其在傍晚後至午夜前水獺開始四處覓食，而人車仍頻繁活動時，此時就容易發生路殺這種憾事。

建設處長陳祥麟表示，歐亞水獺在台灣已全面滅絕，目前僅存金門，數量稀少估計約200隻，近年來縣府委託專業團隊監測水獺生活動態，發現金門地區水獺雖早已習慣並生活在各類人工設施環境，但溪流中仍有許多早期不友善、過高或過陡的人工壩體等設施，故近年縣府針對水獺出沒熱點，除加強設置水獺友善階梯、導引網、告示牌等設施、也強化遊蕩犬貓捕獲作業，同時與在地社區合作共同巡守，及時發現並降低水獺的生存威脅。

「很遺憾！」議員董森堡則表示，這起水獺路殺，跟上一件太湖路光華園附近的路殺案如出一轍， 他曾在議會提過應將「生態廊道」及生態環境友善規劃納入規劃設計》的議案。獲得多位議員連署連署，但我們所要求的生態廊道的規劃設計，行政部門真的有落實執行？