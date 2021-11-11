全國唯一官窯推鮮沖牛肉麵專用碗 美食工藝結合

全國唯一官窯金門陶瓷廠與在地餐飲業者合作，推出鮮沖牛肉麵專用碗，外壁不燙手又能保溫，業者讚揚。陶瓷廠今天指出，美食工藝結合，凸顯企業文化又推廣官窯，盼創造雙贏。

鮮沖牛肉麵專用碗發表會上午在金門陶瓷廠舉行，陶瓷廠長何桂泉接受媒體聯訪時指出，跨域合作、異業結盟一直是陶瓷廠追求目標，這次透過與業者合作，將地方美食與工藝結合，創造更多「金門出產，金門製造」。未來陶瓷廠會與更多在地企業合作。

在金門有「酒糟牛肉教父」之稱的薛承琛於會中表示，鮮沖牛肉麵專用碗從碗的直徑、陶土選擇、碗身深淺度、厚薄度，都根據鮮沖牛肉麵的特性需求設計，碗面寬、內緣平深讓牛肉能夠平均鋪製，經熱湯現沖瞬間平均受熱，達到最佳熟度。

薛承琛說，製作湯碗的陶土為高密度土，讓碗具有保溫效果，外壁也不會不燙手，客人吃麵時有一致的溫度，風味不受影響。

他表示，光是在碗面的尺寸、厚薄度經過數次開模、燒製調整，測試才達到最適合鮮沖牛肉麵的需求。對於陶瓷廠的技術，給予讚揚肯定。

薛承琛說，6年前研發鮮沖牛肉麵的吃法，專研於牛的養殖、肉質及湯頭的熬煉，由最單純的鮮沖方式體現金門酒糟牛肉鮮味與肉質，展現金門溫體牛肉優勢，當時在口味及視覺上顛覆市面牛肉麵，推出短短不到1年，即成為金門知名美食。

薛承琛表示，去年另起爐灶，成立新品牌；這次借重陶瓷廠開發專用麵碗，要讓消費者不只吃到美味，也享受到品味。