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城中城住戶：少數侵占戶吵最凶 嘆貪婪人性比鬼可怕

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
住高雄城中城7樓套房呂姓男子（左）在火災中幸運生還，他說，隔壁鄰居不少人都走了，他當晚由消防人員救出走下樓時，看一具具遺體被抬出，情緒差點崩潰。本報資料照片
住高雄城中城7樓套房呂姓男子（左）在火災中幸運生還，他說，隔壁鄰居不少人都走了，他當晚由消防人員救出走下樓時，看一具具遺體被抬出，情緒差點崩潰。本報資料照片

60歲呂姓男子獨居在高雄城中城大樓住6年多，火災中命大僅輕微嗆傷，歷劫歸來，目前在前鎮區租一處鐵皮屋展開新生活。他說，市府對受災戶照顧算周到，但像他這類屋主自住僅1成多，租客約7成，還有1成多是拿不出租屋契約及屋主證明的侵占戶，他感嘆「少數竊占者根本稱不上住戶也想申請補助，是吵得最凶的一群，城中城沒有鬼，貪婪人性比鬼可怕」。

對城中城下一步有何看法，他說，6年多前在城中城買下7樓一戶套房地上物所有權，一直用來自住，近日有接獲市府人員電話詢問對產權處理意見，他一個人生活還過得去，目前領市府2年租屋補助，相信市府處理城中城產權不會忽視屋主權益，若改建為公園是可行作法，民俗上讓這塊基地曬曬陽光，能讓地方居民更安心。

呂姓男子說，他原本住城中城旁大樓，但當地年輕住戶多，晚上常有噪音讓他一夜難眠，6年多前搬到城中城大樓後，因住戶年齡結構較年長，符合他早睡早起作息，。

呂認為，這起火災悲劇最大受災戶是屋主自住者，這類對象在整體百餘戶中，約莫占1成多，也是災後態度相對低調者，若沒有能力購屋，未來勢必要長期付房租了。另有7成是到城中城租屋的房客，本來就要付房租，應該感謝市府及善款給予2年租屋補助金。

「少數竊占者是對權益問題吵得最凶的！」呂男觀察，當地約有1成是侵占戶，應該提不出租屋契約或屋主證明，建議公部門調閱水電單，有水有電不代表有人住，因為屋主偶爾來一趟，「沒水沒電卻有人住，這其中就有貓膩了」。

火災 獨居

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