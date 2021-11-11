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高捷美麗島站打疫苗湧人潮 市府增開打線紓解

中央社 / 高雄11日電

高捷美麗島站「光之穹頂」COVID-19疫苗接種站昨天首日開打，爆施打人潮。高雄市長陳其邁今天表示，昨天「爆場」後立即增至5條打線，今天更增至7條打線，應可改善狀況。

高雄捷運美麗島站COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站昨天下午開打，提供莫德納疫苗預約施打和隨到隨打；結果湧現排隊人潮，還一度因現場動線、分流不明確，引發民眾抱怨。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，昨天確實有「爆場」情況，本來預約240人，結果來了1000多人，多是隨到隨打的民眾。

陳其邁說，昨天已從1個施打動線，立刻擴增至5個打線，今天又增至7個打線，然後把預約及排隊者分開；相信今天調整後，爆場狀況應該會改善。陳其邁並鼓勵民眾採預約方式施打，比較不影響大家時間。

高捷美麗島站接種站預計服務到13日，每天下午3時30分至7時30分提供COVID-19疫苗接種服務，10日到12日提供莫德納疫苗，13日提供BNT疫苗，可先於市政府網站預約，也可隨到隨打。

為提高疫苗覆蓋率，高市推出長輩打疫苗送米、捷運站隨到隨打服務，陳其邁也曾在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，之後還會有其他有趣施打地點，「就是要打到你」。

莫德納疫苗 陳其邁 COVID-19

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