林園房子蓋不停人口卻逐年減少 藍議員促工業區總體檢

高雄林園工業區頻發生火警，今年初經濟部會同高市府相關單位進行總體檢，相關項目仍在改善中。高市議員王耀裕指出，今年林園共發生7件石化廠工安、空汙事件，總體檢成效令人質疑，林園石化區、臨海工業區、大發工業區、仁大工業區要進行總體檢。市長陳其邁表示，林園工業區總體檢已完成2742項改善項目，未符合項目會在12月底完成，將發動第二次稽查。

年初至今，林園工業區陸續發生台苯、亞聚、信昌、聯成化科、台塑林園廠、合興化工等7件事故。

國民黨議員王耀裕說，林園工業區面積400公頃、歷史46年，帶來的經濟繁榮產業提升有目共睹，但對居民生活影響、健康危害也是事實，年初至今多達7件工安火警通報，次數真的很高；市府要拿出魄力，針對林園石化、臨海工業區、大發工業區、仁大工業區進行總體檢。

王耀裕進一步指出，今年初經濟部會同市府局處組特檢小組聯合稽查，執行後每個項目都說改善，為何火警、空汙照常發生，林園建築業發展蓬勃，房子也一直蓋，但從2018年至今人口數逐年遞減，石化公安問題不解決，居民無法安心生活，市府要提出總體檢的具體時程。