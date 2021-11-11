環北工程疑似貝塚遺址 金門文化局證實是烏龍

正在進行的環島北路道路拓寬工程，工地日前挖掘出棄置的貝殼及磚瓦碎片等物，被懷疑是貝塚遺址，為求慎重，金門縣文化局於現勘後，便依「文化資產保存法」及相關規定，要求廠商停工；金門縣文化局今天表示，經專家鑑定，該地層為各種不同貝類及晚近民居建築破瓦片堆積之回填土，並非為文化層，現地工程停工解除，辦理復工。

金門縣文化局今天上午表示，文化局日前會同專家委員黃振良、林金榮及江柏煒等三位、專業防護服務中心主持人曾逸仁教授、工務處及尚燁營造等人員前往現地辨識確認。

經現場會勘，黃振良認為，疑似貝塚堆積層在地面下約60～80公分處，其分布範圍自今柏油路面旁至路外3公尺處，包括先前因道路施工挖斷後，已經澆灌上水泥溝的部分應該都是（土方已移往他處）；堆積層中有各種不同類的貝殼，如文蚶、血蚶、尖母螺及部分蠔殼，其中並夾雜有不少疑似宋元時代的的青瓷破片，還有近低民居建築中所使用的破瓦片等，各種不同種類的破片都不少，其中以貝殼占多數。

此外，堆積層以下就是原土層，以黃、白夾雜的土質為主；現正施工的段路面屬環島北路瓊林至中蘭間之路段，該路最初開闢於1920年代末期，1950年代後道路經過幾次整修，都有陸陸續續的幾次施工；此堆積層橫切面底部呈碗底形狀，當初有可能是將堆積物填在一條小溝裡面所形成的堆積之回填土。

林金榮也認為，現場堆積層推論為二次堆積，是近代移置廢棄物，無保留考古之必要；堆積物中呈現擾亂現象，仍有少量宋元時期青瓷碗殘件及陶器殘片，屬於閩南窯口所燒製；金門史前貝塚文化的遺存，以貝類、夾砂陶、石器、獸骨等為文化類型特徵，本次現址會勘並不存在上述實物，並無提報為貝塚的條件。

江柏煒則表示，從現場的情況來判斷，非史前貝塚，主要的原因是其文化層夾雜大量的紅板瓦、筒瓦、板磚等殘片及部分的瓷片，因此不會是史前時期的文化層，而是近代廢棄堆積的沉積物；從紅板瓦、筒瓦、板磚的厚度來看，又屬於比較接近晚近的磚瓦。因其厚度較厚，不像是明清以前燒製的材料。