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高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

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城中城可能闢成公園 地主錯愕:市長應不會這樣蠻橫！

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
城中城下一步何去何從？高市府可能闢為公園，下午說明，但地主指尚未協商，十分錯愕。記者劉學聖／攝影
城中城下一步何去何從？高市府可能闢為公園，下午說明，但地主指尚未協商，十分錯愕。記者劉學聖／攝影

高雄城中城大火吞噬46條人命，遭祝融的建物下一步傳出傾向改為公園，在城中城擁有成排金店面的胡姓地主今早獲知消息十分錯愕地說「我們的土地要改成公園」、「這是我們私人的土地呢」，他表示，災後至今市府一直還沒找他們協商，「我相信市長是明理的人，應該不會這樣蠻橫，不然政治生命大概也玩完了」。

「建物拆掉，土地會收購嗎？這是我們私人的財產呢」，城中城胡姓地主聽到災後的城中城可能朝公園規畫，心中冒出無限問號，他表示，市長最低限度也要跟他我協議如何收購土地，但至今他們尚未接到任何協商。

胡姓地主表示，城中城不是政府的土地，而是私人產業，政府應與他們協商，不能說拆就拆，這是民主國家，尤其是私人財產，我想陳其邁市長應該不致這蠻橫。

他說，城中城災後，他們保持理性，也信任市長的處理規畫，但凡事都要協商，不能單方面想怎樣就怎樣，除非是政府的土地，那無可厚非，私人的起碼要與地主與受害者協商。

胡姓地主說，城中城上面樓層住戶，一點產權都沒有，市府都已協商；沒有土地、只有的建物執照的住戶也已協調好，且獲有兩年的房屋補助，他們有土地、也有建物執照，據議員表示，列為第三階段協商對象，但至今沒接獲任何甄詢，而過去發生過火警的建物，拆掉重建的比比皆是，城中城是否闢為公園，市府應與地主協商。

「政府如果要蠻幹的話，鬧到行政院、監察院那裡，我想不會好看」 胡先生說，他想信陳市長是明理的人，應不會走到這個地步，否則政治生命大概不要再玩下去了。

災後 行政院

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