快訊

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

城中城若拆除 陳其邁：會盡力保障財產權居住權

中央社 / 高雄11日電

高雄城中城大火釀46死悲劇，高雄市政府將於下午公布遭祝融建物未來規劃。高雄市長陳其邁上午強調，若有公安疑慮就要拆除，若拆除也會有方案來盡力保障住民財產權及居住權。

高雄市議會上午市政總質詢，民進黨高雄市議員簡煥宗關切城中城建物後續處理問題，陳其邁答詢表示，是否拆除，將視鑑定報告而定，下午會公布鑑定報告，若有公安疑慮，就一定要拆。

陳其邁說，如果要拆除，不管選擇哪個方案處理，都會以保障住民居住權、財產權為要。有屋有地者，財產權要受到保障；有屋沒地者，地上物從優補償；沒地沒房的租客，也會規劃社會住宅給予居住。

陳其邁強調，城中城建物的鑑定報告及未來處理方案，市府會在下午召開記者會公布，他會親自主持，3大技師公會理事長也會參加，下午一併完整說明。

高雄市政府預計在下午2時舉辦「危樓變公園－城中城原址再生記者會」，雖然陳其邁上午仍未鬆口未來規劃，但記者會名稱似乎已預告城中城將改建為公園。

陳其邁 高雄市 記者會

延伸閱讀

陳其邁宣布城中城拆除變公園 平安站長:蓋社宅更有意義

高捷美麗島站疫苗施打夯 陳其邁：今增開動線

跟上永續發展腳步 高雄下月發表地方自願檢視報告

高雄與溫哥華將締結友誼城市 市府：對岸有「異」見

相關新聞

城中城可能闢成公園 地主錯愕:市長應不會這樣蠻橫！

高雄城中城大火吞噬46條人命，遭祝融的建物下一步傳出傾向改為公園，在城中城擁有成排金店面的胡姓地主今早獲知消息十分錯愕地...

陳其邁宣布城中城拆除變公園 平安站長:蓋社宅更有意義

高雄市城中城大火吞噬46條人命，遭祝融的建物下一步要何去何從受關注。經三大技師公會鑑定結果，當地已不適合再居住，建議拆除...

環北工程疑似貝塚遺址 金門文化局證實是烏龍

正在進行的環島北路道路拓寬工程，工地日前挖掘出棄置的貝殼及磚瓦碎片等物，被懷疑是貝塚遺址，為求慎重，金門縣文化局於現勘後...

山區降雨機率縮小 明霸克露橋新增晚間開放時段

高雄桃源區明霸克露橋今年8月遭土石流沖斷，經甲仙工務段工作人員連日修築涵管便道，目前已開放每日上午7點至下午5點30分通...

城中城變公園 陳其邁:從優補償、保障居住權

高雄城中城大火已近一個月，外界關注大樓去留，高雄市長陳其邁今下午將親自主持「危樓變公園-城中城為址再生」記者會，議員質詢...

林園房子蓋不停人口卻逐年減少 藍議員促工業區總體檢

高雄林園工業區頻發生火警，今年初經濟部會同高市府相關單位進行總體檢，相關項目仍在改善中。高市議員王耀裕指出，今年林園共發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。