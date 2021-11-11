城中城若拆除 陳其邁：會盡力保障財產權居住權

高雄城中城大火釀46死悲劇，高雄市政府將於下午公布遭祝融建物未來規劃。高雄市長陳其邁上午強調，若有公安疑慮就要拆除，若拆除也會有方案來盡力保障住民財產權及居住權。

高雄市議會上午市政總質詢，民進黨高雄市議員簡煥宗關切城中城建物後續處理問題，陳其邁答詢表示，是否拆除，將視鑑定報告而定，下午會公布鑑定報告，若有公安疑慮，就一定要拆。

陳其邁說，如果要拆除，不管選擇哪個方案處理，都會以保障住民居住權、財產權為要。有屋有地者，財產權要受到保障；有屋沒地者，地上物從優補償；沒地沒房的租客，也會規劃社會住宅給予居住。

陳其邁強調，城中城建物的鑑定報告及未來處理方案，市府會在下午召開記者會公布，他會親自主持，3大技師公會理事長也會參加，下午一併完整說明。

高雄市政府預計在下午2時舉辦「危樓變公園－城中城原址再生記者會」，雖然陳其邁上午仍未鬆口未來規劃，但記者會名稱似乎已預告城中城將改建為公園。