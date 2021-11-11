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山區降雨機率縮小 明霸克露橋新增晚間開放時段

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
甲仙工務段公告，高雄桃源區明霸克露橋便道即日起新增晚間整點通行時段。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段公告，高雄桃源區明霸克露橋便道即日起新增晚間整點通行時段。圖／甲仙工務段提供

高雄桃源區明霸克露橋今年8月遭土石流沖斷，經甲仙工務段工作人員連日修築涵管便道，目前已開放每日上午7點至下午5點30分通行，因進入冬天，山區降雨變少，經南橫產業發展自救會民眾昨爭取，甲仙工務段公告即日起新增每日下午6點至10點整點開放時段。

高雄市政顧問高忠德與復興里、梅山里、拉芙蘭里等3里里民組成南橫產業發展自救會，2、30人昨至甲仙工務段抗議，提出開放24小時自由通行到梅山、開放天池路權等訴求，並將陳情書交給甲仙工務段長陳正偉。

甲仙工務段回應，經開放1周試通行車流統計，每日晚間部落進出通行車輛雖僅約20輛，但已大幅降低復興以上3部落民眾對聯外道路受限影響，行車尚屬安全，經協調將自今起延長開放夜間10點至上午6點，整點開放10分鐘，維持由保全人員戒護單線雙向通行模式通行。

甲仙工務段表示，後續將持續滾動檢討相關管制措施，目前該路已啟動在玉穗溪河道出口施作短期鋼便橋，將可比現有涵管便道更能承受小規模土石泥流，預計明年4月底前完工，如果天候狀況良好，可能提早完工。

甲仙工務段提醒，目前玉穗溪上游土砂堆積量極大，山區邊坡仍處於極度不穩定狀態，還是有可能出現大規模土石下衝，施作鋼便橋期間，還是請用路人務必配合交管人員指揮吉指示牌面通行。

高雄市桃源區復興以上三里里民昨至甲仙工務段提出3訴求，望開放里民自由通行、梅山至天池路權等。圖／高忠德提供
高雄市桃源區復興以上三里里民昨至甲仙工務段提出3訴求，望開放里民自由通行、梅山至天池路權等。圖／高忠德提供
高雄市桃源區復興以上三里里民昨至甲仙工務段提出3訴求，由高雄市政顧問高忠德（右）代表將陳情書交給甲仙工務段長陳正偉（左）。圖／高忠德提供
高雄市桃源區復興以上三里里民昨至甲仙工務段提出3訴求，由高雄市政顧問高忠德（右）代表將陳情書交給甲仙工務段長陳正偉（左）。圖／高忠德提供
甲仙工務段公告，高雄桃源區明霸克露橋便道即日起新增晚間整點通行時段。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段公告，高雄桃源區明霸克露橋便道即日起新增晚間整點通行時段。圖／甲仙工務段提供

南橫 自救會

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