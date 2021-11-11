陳其邁宣布城中城拆除變公園 平安站長:蓋社宅更有意義

高雄市城中城大火吞噬46條人命，遭祝融的建物下一步要何去何從受關注。經三大技師公會鑑定結果，當地已不適合再居住，建議拆除以確保公眾安全，市府傾向將原址改為公園，市長陳其邁今天下午對外宣布這項決定。

位在城中城旁的人安基金會高雄平安站長林松柏認為，社宅迫切性更高，受災戶目前雖有2年安置補助，2年後他們更老，處境可能更艱辛，還是需要有地方讓他們棲身，建議蓋社宅更有意義。

一名城中城附近住戶說，和城中城當鄰居那麼多年，雖然外界對那棟樓觀感不好，但鄰居相處久了總是有感情，一夜之間帶走那麼多人，讓人感傷，未來改建為公園也好，不然每次看到建物還是覺得哀傷。

城中城大樓當地里長林傳富說，不少住民認為7樓以上損傷不大，還是希望回去住，有人說「沒什麼好怕，還是敢住」，但他認為，還是拆除比較安全，市府透過徵收等方式解決問題，改造成公園是合適方式。

高雄市工務局長楊欽富說，原址若闢建為公園，對當地及周邊生活品質都能加分，應該能獲得地方支持與共識。屋齡40年的城中城大樓產權複雜，拆除作業及整合屋主意見將是大工程，市府也將請求中央協助，讓後續能順利推展。

高雄市政府協助城中城受災戶搬家，目前已有20戶住進社宅等，還有5名傷者目前還在住院中。

高雄城中城大火，住民死傷嚴重，各界踴躍捐輸，城中城火災事故指定捐款共計1萬2106筆，總金額逾2億6799萬餘元，善款運用經高雄市社會救助金專戶管理會審議通過，決議百分百用在受災民眾，運用原則為76%用在罹難者及傷者慰助金，14%用在租屋依親補助，10%用在緊急旅館安置、醫療費用、喪葬費用等罹難者家屬及受災者必要協助，發給罹難者慰助金每人400萬元，最近已陸續發出。