跟上永續發展腳步 高雄下月發表地方自願檢視報告

配合聯合國「永續發展目標」，新北市率先公布地方自願檢視報告（VLR），六都中僅高雄、台南尚未公布，議員黃文志關心進度。市長陳其邁表示，高雄預計12月召開永續發展會，在專家學者檢視後發布高雄市「地方自願檢視報告」。

在全球氣候變遷下，聯合國大會2015年發表「永續發展目標」，內含17項指標，為接軌國際永續發展 ，新北率先公布VLR，並成立永續發展委員會，台北、桃園、台中陸續跟進。

今天高市議會市政總質詢，民進黨市議員黃文志提及城市永續發展目標，他表示，全球已有30個城市參與，新北、北市腳步最快，媒體進行六都城市永續力調查，高雄各項目榜上無名；市長陳其邁今年4月參加反空汙遊行，曾提及今年內要完成自願檢視報告及達成2050年淨零碳排，目前進度為何？2030年無煤高雄、2050年淨零碳排目標如何達成。

市長陳其邁答詢說，環保局已將自願檢視報告送核，目前市府內部作業中，預計下月召開高雄市永續發展會，邀請專家學者共同檢視，隨後發布高雄市自願檢視報告，VLR指標包含17項全指標，涵蓋永續發展、生產模式、社會力、婦女權利等。

環保局長張瑞琿進一步說明，高雄2019年減煤達15％，已經超越國家目標，2030年會達到20％，減碳目標2021至 2023年會達300多萬噸，減煤脫碳是持續努力目標。