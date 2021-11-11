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金門發現疑貝塚遺址 專家學者現勘認定非文化層

中央社 / 金門縣11日電

金門文化局今天指出，金湖鎮環島北路施工路段發現疑似貝塚遺址，經專家學者現地會勘後確認，地層是各種不同貝類及晚近民居建築破瓦片堆積的回填土，並非為文化層。

金門縣政府工務處10月底執行金湖鎮環島北路3段拓寬工程時，在良友汽車廠對面路段，發現疑似貝塚遺址，包括在離地表1米內有貝殼及瓦陶片。

金門縣文化局今天發布新聞稿表示，當時現勘後立即依文化資產保存法及相關規定，要求施工單位辦理停工，待邀請專家學者辦理現地會勘確認是否為文化層後，再予處理。

經文化局會同專家委員黃振良、林金榮、江柏煒及金門縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁、工務處等人員現地會勘，結論為此地層是各種不同貝類及晚近民居建築破瓦片堆積的回填土，並非為文化層。現地工程停工解除，辦理復工。

新聞稿中，黃振良表示，這個施工段路最初在1920年代末期開闢，1950年代後道路經過幾次整修，都有陸陸續續幾次施工；這個堆積層橫切面底部呈碗底形狀，當初有可能是將堆積物填在1條小溝裡面所形成的堆積回填土。

林金榮說，現場堆積層推論為2次堆積，是近代移置廢棄物，非史前或歷史時期的生活遺址文化層，沒有保留考古必要；堆積物中雖有少量宋元時期青瓷碗殘件及陶器殘片，但屬於閩南窯口所燒製，並沒有提報為貝塚的條件。

江柏煒認為，從現場情況判斷，並非史前貝塚。最主要原因是其文化層夾雜大量紅板瓦、筒瓦、板磚等殘片及部分瓷片，不會是史前時期文化層，而是近代廢棄堆積的沉積物。

文化局指出，根據瓊林在地居民訪查說明，現場原先是1條溝，北向是早期的港口，這一帶原本有村落，後遷入瓊林。這條溝被丟棄一些貝螺、瓦片等廢棄物。就以上判斷，應非史前貝塚。

金門縣文化局長許正芳表示，文化局對文資保存十分重視，工程興辦單位若有類似情形發現，應通知文化局依文資法做審慎後續處理。

文化局 金門 遺址

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