屏東四重溪溫泉季12日開幕 交通管制措施看這裡

屏東縣四重溪溫泉季將在12日晚間舉開幕點燈，今年以四重溪溫泉燈飾以「北國之春」為主題，白色、粉色為主要色系，在四重溪溫泉公園、旭海公共浴池鋪設大面積燈海。恆春警分局因應開幕點燈，湧入大批人潮車流，提醒周邊交通管制措施。

恆春警分局指出，四重溪溫泉公園禁止擅自經營固定或流動攤販、禁止甲類及乙類大客車駛入及採單向通行管制；會場入口及周邊道路沿線裝釘交通錐防止民眾違停，並管制車輛單向進出； 車輛採單向通行管制，設置遵行方向標示牌，提醒車輛循管制方向行進，並在禁止停車路段擺設交通錐，嚴禁違規停車。

警方提醒，管制車輛由溫泉公園路口進入，洺泉溫泉旅館前則管制禁止車輛逆行進入玉泉巷。現場規畫2處停車處所，第1處為溫泉公園停車場，可停放約20台汽車，警方在溫泉公園停車位達8成滿後實施停車場滿場機制，禁止車輛進入，引導車輛至第2處公有停車場，可停放40台汽車，另四重溪外環道沿線兩旁車道可停放150至200台汽車。

警方提醒，平日周一至周五管制時間下午18到22時，假日管制時間16到22時編排警力作適當管制，溫泉路7-11超商前、文明路口、公有停車場與外環道T字路口等3處，嚴禁民眾違規停車、購物。