快訊

王泉仁被爆再婚空姐 麻衣首發聲「我們沒離婚」

誆稱缺錢返家奔喪 「北車借錢哥」屢騙愛心今栽了

高雄與溫哥華將締結友誼城市 市府：對岸有「異」見

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁為今年在溫哥華舉辦的台灣文化節錄製影片。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁為今年在溫哥華舉辦的台灣文化節錄製影片。圖／高雄市政府提供

高雄市和加拿大溫哥華市政府推動重啟與世界城市締交「友誼城市」關係，高雄市可望成為溫哥華市全球第一個友誼城市（Friendship City）。溫哥華與高雄市雙邊計畫締結友誼城市的消息傳出，也引來中國大陸駐溫哥華總領事館關注，高雄市長陳其邁說，對岸以一貫打壓台灣與國際社會進行官方往來的姿態，放話反對溫哥華市政府與高雄市建立友誼城市關係。

陳其邁強調，台灣是主權獨立的國家，蔡英文總統在今年國慶演說中也宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，呼籲中國勿政治干預高雄市與世界各國城市的交流。

溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）5日在一場當地台灣僑胞代表共同參與的會議上說，加拿大和台灣在尊重自由民主及司法正義的價值上有共通處，溫哥華市與高雄市除了同是海港城市，也同樣擁有多元社會與文化面貌。兩城市也重視藝術及原住民文化，史都華樂見高雄成為第一個與溫哥華建立友誼城市關係的國際大城市。

陳其邁說，溫哥華是一個崇尚自由、民主、多元的城市，「與我們有共同的核心價值。」溫哥華之前就跟高雄有密切的民間互動，例如溫哥華每年會舉辦的台灣文化節，有許多來自台灣、甚至高雄的僑胞與社團，將台灣的文化、民情融入當地的生活。

今年9月溫哥華市政府與市議會計畫重啟與世界其他城市建立友誼關係的大門，陳其邁說，在雙方民間社團努力促成下，高雄市期待能與溫哥華市締盟，雙方日後會有更深入的交流與合作，豐富雙邊多元發展。

溫哥華市長史都華參加今年台灣文化節現場照片。圖／加拿大亞裔活動協會提供
溫哥華市長史都華參加今年台灣文化節現場照片。圖／加拿大亞裔活動協會提供

溫哥華 高雄市 陳其邁

延伸閱讀

城中城下一步將拆除變公園 陳其邁明天宣布

台積電落腳高雄 綠營：起初廠商代表不看市長一眼

中油高煉廠整治超前 陳其邁：111年中交地台積電

高煉廠整治經費高達300億？ 陳其邁：明年中交地台積電

相關新聞

城中城下一步將拆除變公園 陳其邁明天宣布

高雄市城中城大火吞噬46條人命，遭祝融的建物下一步要何去何從備受關注。經三大技師公會鑑定結果，當地已不適合再居住，建議拆...

高雄與溫哥華將締結友誼城市 市府：對岸有「異」見

高雄市和加拿大溫哥華市政府推動重啟與世界城市締交「友誼城市」關係，高雄市可望成為溫哥華市全球第一個友誼城市（Friend...

議員質疑高捷岡山線遭廠商「綁架」 高市府允諾改善林園線

高雄捷運公司剛完成岡山路竹延伸線機電統包工程發包作業，議員吳益政今日在議會質疑，高捷運號誌系統全掌握在西門子手上，投標廠...

高屏大橋工安意外失去右手右腳 單親爸撐出孩子一片天

屏東縣鹽埔鄉46歲蔡明春，10多年前工安意外，造成他的右手右腳截肢，離婚後，他沒有太多時間悲傷，一肩扛起照顧兩名年幼兒女...

影／屏東小確幸！200元屏東券8萬8888份 還有3.1萬人沒領取

行政院發放五倍券振興經濟，各縣市政府也推出加碼方案，屏東縣政府推出200元屏東券共8萬8888份，屏東縣民登錄後抽出，中...

屏東空汙85%源自境外 議員：建立跨縣市防治機制

秋冬空氣品質不良季節，屏東縣議員黃明賢說，屏東的空氣汙染與高雄工業息息相關，要求屏縣府與高市府合作，制定縣市「空汙監測標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。