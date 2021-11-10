高雄與溫哥華將締結友誼城市 市府：對岸有「異」見

高雄市和加拿大溫哥華市政府推動重啟與世界城市締交「友誼城市」關係，高雄市可望成為溫哥華市全球第一個友誼城市（Friendship City）。溫哥華與高雄市雙邊計畫締結友誼城市的消息傳出，也引來中國大陸駐溫哥華總領事館關注，高雄市長陳其邁說，對岸以一貫打壓台灣與國際社會進行官方往來的姿態，放話反對溫哥華市政府與高雄市建立友誼城市關係。

陳其邁強調，台灣是主權獨立的國家，蔡英文總統在今年國慶演說中也宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，呼籲中國勿政治干預高雄市與世界各國城市的交流。

溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）5日在一場當地台灣僑胞代表共同參與的會議上說，加拿大和台灣在尊重自由民主及司法正義的價值上有共通處，溫哥華市與高雄市除了同是海港城市，也同樣擁有多元社會與文化面貌。兩城市也重視藝術及原住民文化，史都華樂見高雄成為第一個與溫哥華建立友誼城市關係的國際大城市。

陳其邁說，溫哥華是一個崇尚自由、民主、多元的城市，「與我們有共同的核心價值。」溫哥華之前就跟高雄有密切的民間互動，例如溫哥華每年會舉辦的台灣文化節，有許多來自台灣、甚至高雄的僑胞與社團，將台灣的文化、民情融入當地的生活。